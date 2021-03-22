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19:35 (мск), источник: Коммерсантъ

«Спутник V» модифицируют для детей разного возраста

Центр имени Гамалеи разрабатывает модификации своей вакцины от коронавируса «Спутник V» в соответствии с особенностями разных групп населения, в частности для детей разного возраста, сообщил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, уже разработана и запатентована интраназальная форма «Спутника V».

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Источник: РИА "Новости"

«В первую очередь центр занимается созданием различных модификаций (“Спутника V”.— “Ъ”), применение которых нацелено на различные группы населения», — сказал Гинцбург на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса (цитата по «РИА Новости»). Он не уточнил, по каким признакам формируются все группы населения, однако сообщил, что почти полностью сформированы детские группы.

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«Детей надо будет разделить на несколько групп. Начинать надо с возраста, безусловно, 17−12 или 13 (лет.— “Ъ”), мы сейчас над этим работаем с педиатрами, — сказал Гинцбург (цитата по “Интерфаксу”).— Дальше я затрудняюсь это прогнозировать, наверное, три-четыре года. И возможно, мы опустимся на более низкую возрастную группу… У нас разработана, запатентована и сейчас проводятся, фактически начинаются клинические испытания интраназальной формы этого “Спутника V”. Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно детей маленького возраста».

На этом совещании президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации в стране надо наращивать. По его словам, от этого зависит отмена ограничений, введенных в связи с пандемией. Президент сообщил, что на сегодняшний день первым компонентом вакцины привились уже 6,3 млн человек, т.е. около 4% населения. В США вакцинировано уже более 73,6 млн человек, что составляет более 22% населения. Владимир Путин сказал что завтра, 23 марта, сделает прививку от коронавируса.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова. При этом в апреле-мае в оборот может поступить вакцина «Спутник Лайт» — первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V». Центр «Вектор» также анонсировал разработку новых вакцин.

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