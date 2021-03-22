Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
19:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Калифорнии появится жилой комплекс, полностью напечатанный на 3D-принтере

Возведение района из 15 домов с бассейнами, дорогами и террасами займет около полугода.

Совсем скоро в пустынной местности в долине Коачелла, в Южной Калифорнии, появится целый жилой район, состоящий из экологически чистых домов, полностью напечатанных на 3D-принтере.

Комплекс из 15 зданий будет построен на участке земли площадью 2 гектара в престижном Ранчо-Мираж. Компания Palari Group, которая и занимается строительством, уверяет, что напечатанный район станет первым в США с нулевым потреблением энергии.

Сообщается, что печатью модульных панелей из прочного каменного композитного материала будет заниматься компания Mighty Buildings из Окленда. А затем готовые блоки будут собираться на месте наподобие конструктора.

Новость
Технологии будущего: как они преобразят жизнь человека в следующие несколько лет

3D-печать позволит намного ускорить процесс строительства и избежать ненужных строительных отходов. Как рассказал основатель и генеральный директор Palari Group Бэзил Старр, дома будут состоять из трех спален, двух ванных комнат и кухни. Они также будут иметь свою террасу и небольшой участок с бассейном. Кроме того, по желанию и за дополнительную цену можно усовершенствовать постройку и добавить гостевой домик, бар снаружи или душевые кабинки возле бассейна.

Сообщается, что все потребности в энергии будут обеспечивать солнечные батареи, а мебель и другие предметы интерьера, которые невозможно напечатать на принтере, будут сделаны из экологически чистых материалов.

Средняя стоимость такого дома составит 595 тысяч долларов. Palari Group планирует начать строительство комплекса в сентябре 2021 года и завершить проект к весне 2022-го. В ближайших планах компании также значится строительство подобных жилых районов в других частях Калифорнии, пишет The Guardian.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин намерен сделать прививку от коронавируса 23 марта
«Спутник V» модифицируют для детей разного возраста
«Газпром»: от запасов газа в Европе осталось меньше трети
Кандидат в президенты Конго умер от COVID в день выборов
Щенок ворвался в прямой эфир американского телеканала (видео)
Ургант останется в эфире Первого канала несмотря на коронавирус
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Hi-Tech
Из космоса получен уникальный снимок (фото) Показываем потрясающее фото
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Gnezdo.ru
Что стало со сбежавшим в США актером Дьяченко
Жесткий фильм про войну: только для взрослых
Помните Фросю Бурлакову? Это интересно
Что с коленями Меган Маркл?
Дом
12 гостиных в хрущевках с замечательным дизайном
6 источников шума в квартире, которые вас бесят
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
8 дачных дел, с которыми нужно успеть до конца марта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь