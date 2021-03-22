В Калифорнии появится жилой комплекс, полностью напечатанный на 3D-принтере

Совсем скоро в пустынной местности в долине Коачелла, в Южной Калифорнии, появится целый жилой район, состоящий из экологически чистых домов, полностью напечатанных на 3D-принтере.
Комплекс из 15 зданий будет построен на участке земли площадью 2 гектара в престижном Ранчо-Мираж. Компания Palari Group, которая и занимается строительством, уверяет, что напечатанный район станет первым в США с нулевым потреблением энергии.
Сообщается, что печатью модульных панелей из прочного каменного композитного материала будет заниматься компания Mighty Buildings из Окленда. А затем готовые блоки будут собираться на месте наподобие конструктора.
3D-печать позволит намного ускорить процесс строительства и избежать ненужных строительных отходов. Как рассказал основатель и генеральный директор Palari Group Бэзил Старр, дома будут состоять из трех спален, двух ванных комнат и кухни. Они также будут иметь свою террасу и небольшой участок с бассейном. Кроме того, по желанию и за дополнительную цену можно усовершенствовать постройку и добавить гостевой домик, бар снаружи или душевые кабинки возле бассейна.
Сообщается, что все потребности в энергии будут обеспечивать солнечные батареи, а мебель и другие предметы интерьера, которые невозможно напечатать на принтере, будут сделаны из экологически чистых материалов.
Средняя стоимость такого дома составит 595 тысяч долларов. Palari Group планирует начать строительство комплекса в сентябре 2021 года и завершить проект к весне 2022-го. В ближайших планах компании также значится строительство подобных жилых районов в других частях Калифорнии, пишет The Guardian.