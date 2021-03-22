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22:50 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ обеспокоена ростом заболеваемости COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила беспокойство мировым ростом заболеваемости COVID-19, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария Ван Керкхове. По подсчетам ВОЗ, за последнюю неделю число новых случаев заболевания по сравнению с предыдущей увеличилось на 8%.

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Источник: Reuters

«Мы видим тренд на рост случаев, и это нас беспокоит, — сказала госпожа Ван Керкхове на брифинге (цитата по “РИА Новости”).— Мы сейчас наблюдаем рост распространения в четырех из пяти регионов ВОЗ. Он идет пятую неделю подряд по всему миру. За последнюю неделю рост был на 8%».

По ее словам, в Европе рост заражений составил 12%, при этом в основном за счет британского штамма. В юго-восточной Азии число новых случаев, по данным ВОЗ, выросло на 49%, в западно-тихоокеанском регионе — 29%, в восточном Средиземноморье — на 8%.

19 марта Еврокомиссия официально заявила о начале третьей волны коронавируса, об этом сказала официальный представитель ЕК Дана Спинант. В Европе все больше стран объявляют жесткий локдаун и фиксируют рекордные показатели заболеваемости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире с начала пандемии на сегодняшний день составляет 123,5 млн. Умерли 2,7 млн человек с диагностированным COVID-19.

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