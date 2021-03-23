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00:55 (мск), источник: Известия

Ученые указали на негативное влияние голосовых помощников на детей

Дети ведут беседу с голосовыми помощниками и воспринимают искусственный интеллект (ИИ) как живое существо, а не абстрактный технологический объект, из-за чего в дальнейшем у ребенка могут сложиться более тесные отношения с ботами. К такому выводу пришли исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время наблюдается общая тенденция по снижению возраста вхождения детей в цифровую среду, отметила в беседе с «Известиями» доцент кафедры общественных наук СПбПУ Дарья Быльева. По ее словам, ребенок зачастую еще не умеет писать, но уже может задавать виртуальному помощнику вопросы голосом.

«Новое поколение будет воспринимать ИИ абсолютно по-другому. Это компаньон, друг, возможно, возлюбленный. Его техническая составляющая уходит на задний план, это что-то вроде новой техно-веры», — сказала Быльева.

Так, было проанализировано, о чем дети в возрасте от пяти до девяти лет спрашивали «Алису». В частности, они часто задавали виртуальному помощнику вопросы о личном, например, «Кто твоя мама?», «Где ты живешь?», «Какого цвета у тебя волосы?».

Обозначенная возрастная группа была выбрана потому, что после девяти лет дети начинают специально провоцировать собеседника и задавать ему неудобные вопросы.

Учащаются случаи, когда при общении с ИИ наблюдается приказной тон со стороны ребенка, заметили специалисты СПбПУ. Впоследствии несовершеннолетний может перенести такую модель поведения в реальную жизнь, считает Быльева.

В дальнейшем сотрудники СПбПУ хотят составить рекомендации для разработчиков по созданию голосовых помощников именно для общения с детьми. Как считает Быльева, программисты должны обращать внимание не только на интеллектуальную составляющую бота, но и на эмоциональную.

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