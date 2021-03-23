Ученые разработали метод прогноза смерти от COVID-19 по электронным медкартам

Разработчики проанализировали данные из электронных медицинских карт 16,7 тыс. пациентов сети некоммерческих больниц Mass General Brigham и выявили 46 заболеваний и 5 демографических факторов, которые в разной степени влияют на вероятность смерти от коронавирусной инфекции.
Расчеты показали, что риск смерти от COVID-19 максимально возрастает, если человек болеет хронической болезнью почек, гипертонией, сердечной недостаточностью, мерцательной аритмией или аневризмой брюшной аорты.
Также коронавирусная инфекция наиболее опасна для пациентов с ишемической болезнью сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушением мозгового кровообращения, с различными легочными заболеваниями и с заболеваниями внутренних органов на поздних стадиях.
Кроме оценок риска, специалисты воспользовались еще одной методикой подсчета, которая показывает, как один фактор модели влияет на другой. Выяснилось, что вероятность смерти сильнее всего зависит от возраста, наличия или отсутствия в истории болезни пневмонии, диабета второго типа, сердечной недостаточности и хронической болезни почек.
По замыслу авторов, результаты прогнозов модели можно использовать для определения наиболее уязвимой группы населения, чтобы сосредоточить усилия на ее защите. Например, чтобы в приоритетном порядке делать этим людям прививки.