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11:08 (мск), источник: Life.ru

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС стали исчезать воробьи

Они уже не входят даже в пятёрку самых распространённых птиц.

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фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В Чернобыльском радиационном заповеднике, как и во всех украинских городах, постепенно исчезают воробьи. Об этом заявили в администрации зоны отчуждения.

«В прошлом году, когда учёные Чернобыльского заповедника проводили на заповедной территории учёт птиц, воробьи не попали даже в пятёрку наиболее распространённых», — отметили сотрудники заповедника на его странице в «Фейсбуке».

В учреждении отмечают, что пока ещё пернатым не грозит полное исчезновение, но они могут попасть в зону риска. Несмотря на широкое распространение и многочисленность, воробьи, как и другие животные, подвергаются агрессии со стороны человека и воздействию загрязнения окружающей среды.

В 2020 году Международный союз охраны природы признал обыкновенных хомяков, обитающих в России и Европе, исчезающим видом. Они могут вымереть через 30 лет.

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