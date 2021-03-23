Четверть россиян отказались от 4-дневной недели и новых праздников

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек. У респондентов спрашивали должен ли переход на четырехдневную рабочую неделю быть обязательным для всех компаний или же решение об этом должен принимать работодатель.
Большая часть респондентов — 47% — высказались за то, чтобы решение о переходе на четырехдневку принимали работодатели.
Как отмечают авторы исследования, на мнение отвечающих большое влияние оказало отсутствие ясности, что будет с зарплатами, если такой переход состоится.
Затруднились ответить на этот вопрос 23% опрошенных.
Больше всего сторонников того, чтобы оставить право выбора за бизнесом, оказалось среди молодежи до 24 лет — 54%.
Параллельно участники опроса ответили на вопрос, как они относятся к введению дополнительных нерабочих праздничных дней, таких как День космонавтики, День работника сельского хозяйства и День учителя.
Оказалось, что 24% россиян поддерживают и сокращение рабочей недели, и новые праздники, 26% россиян против и того и другого, 16% — поддерживают только введение сокращенной рабочей недели, 10% — только новые государственные праздники.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели из-за технологического прогресса заявил летом 2019 года Дмитрий Медведев в Женеве, будучи еще главой правительства. Тогда же он поручил Минтруду изучить этот вопрос. Кроме того, он предложил сократить рабочий день для матерей с маленькими детьми до четырех часов в день.
Вновь об этой идее он напомнил уже будучи зампредседателя Совета безопасности 1 февраля 2021 года. Медведев отметил, что пандемия вновь сделала актуальной идею о четырехдневной рабочей неделе, но переходить на нее надо не в ущерб экономическому развитию.
«Точно не убила, а оживила», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, не убила ли пандемия идею о четырехдневной рабочей неделе. «Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — уточнил он тогда.
По словам первого зампреда думской фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, идея сокращения числа рабочих дней в неделю до четырех все еще обсуждается в Думе, она «не похоронена». Однако на первом плане сейчас другие вопросы защиты прав работников, отметил он.