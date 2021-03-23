Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 мартаЗатопление орбитальной станции "Мир", обнаружение Кносского дворца и другие события этого дня
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
26Body Worlds
09:50 (мск), источник: РБК

Четверть россиян отказались от 4-дневной недели и новых праздников

Предложение о том, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть обязательным для всех компаний, работающих по графику пять/два, поддерживают 30% россиян, следует из результатов опроса (есть у РБК), проведенного SuperJob.

Источник: Агентство «Москва»

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек. У респондентов спрашивали должен ли переход на четырехдневную рабочую неделю быть обязательным для всех компаний или же решение об этом должен принимать работодатель.

Большая часть респондентов — 47% — высказались за то, чтобы решение о переходе на четырехдневку принимали работодатели.

Как отмечают авторы исследования, на мнение отвечающих большое влияние оказало отсутствие ясности, что будет с зарплатами, если такой переход состоится.
Читайте также
Омбудсмен Москвы поддержала четырехдневную рабочую неделю для женщин

Затруднились ответить на этот вопрос 23% опрошенных.

Больше всего сторонников того, чтобы оставить право выбора за бизнесом, оказалось среди молодежи до 24 лет — 54%.

Параллельно участники опроса ответили на вопрос, как они относятся к введению дополнительных нерабочих праздничных дней, таких как День космонавтики, День работника сельского хозяйства и День учителя.

Оказалось, что 24% россиян поддерживают и сокращение рабочей недели, и новые праздники, 26% россиян против и того и другого, 16% — поддерживают только введение сокращенной рабочей недели, 10% — только новые государственные праздники.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели из-за технологического прогресса заявил летом 2019 года Дмитрий Медведев в Женеве, будучи еще главой правительства. Тогда же он поручил Минтруду изучить этот вопрос. Кроме того, он предложил сократить рабочий день для матерей с маленькими детьми до четырех часов в день.

Читайте также
На двух фронтах: компании вводят гибридный формат работы навсегда

Вновь об этой идее он напомнил уже будучи зампредседателя Совета безопасности 1 февраля 2021 года. Медведев отметил, что пандемия вновь сделала актуальной идею о четырехдневной рабочей неделе, но переходить на нее надо не в ущерб экономическому развитию.

«Точно не убила, а оживила», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, не убила ли пандемия идею о четырехдневной рабочей неделе. «Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — уточнил он тогда.

По словам первого зампреда думской фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, идея сокращения числа рабочих дней в неделю до четырех все еще обсуждается в Думе, она «не похоронена». Однако на первом плане сейчас другие вопросы защиты прав работников, отметил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему Байден считает Путина убийцей
Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией
Правительство предложило изымать незаконно нажитые финансы
На границе с Китаем возникли заторы из российских поездов
Число жертв стрельбы в Колорадо выросло до десяти человек
ФНС принудительно взыскала в бюджет почти 1 трлн рублей
Завершившего карьеру Хабиба исключили из всех рейтингов UFC
Hi-Tech
Раскрыт секрет странного объекта на дне заброшенной шахты (фото) Посмотрите на кадры внутри
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Gnezdo.ru
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Прилучный впервые вышел в свет с новой любовницей
Как Серебряков оправдался за измену России?
Почему Киркоров и Пугачёва разошлись на самом деле
Дом
12 гостиных в хрущевках с замечательным дизайном
6 источников шума в квартире, которые вас бесят
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
8 дачных дел, с которыми нужно успеть до конца марта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь