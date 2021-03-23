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11:44 (мск), источник: РБК

В Роспотребнадзоре допустили, что «Спутником V» нельзя прививать повторно

Вакциной «Спутник V», предположительно, нельзя будет привиться повторно, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире YouTube-шоу Владимира Соловьева «Соловьев LIVE».

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«Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме», — рассказала специалист.

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О том, что при высоком уровне антител полный курс вакцинации может не дать положительного эффекта, ранее рассказывал глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург. Он говорил об этом на примере людей, уже переболевших коронавирусом. По его словам, у таких людей эффективно может сработать укол только одним компонентом вакцины из двух. В результате ввода первого компонента те, кто уже перенес инфекцию, получат усиление приобретенного иммунитета. Титры антител у них могут достигать довольно высоких значений, сравнимых с результатом двукратной вакцинации вторая прививка в этом случае не даст негативного эффекта, но и дополнительной защиты организма — тоже.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава.

Научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов говорил, что переболевшим лучше всего прививаться от вируса, когда их количество антител снизится до «серой зоны».

Он также предупреждал, что пока у человека высокий уровень антител, лучше не ставить прививку от COVID-19, так как она может оказаться неэффективной. Вместе с тем, Чепурнов отмечал, что со временем количество антител падает, что и позволяет людям с высоким их уровнем в крови через какое-то время привиться.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса — «Спутник V» производства Центра им. Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак», разработанная в центре им. М. П. Чумакова. Первые две уже используются для вакцинации, третий препарат поступит в гражданский оборот к концу марта.

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