Старикам тут место: как стать звездой TikTok в 90 лет

Пока миллениалы жалуются, что не поспевают за новыми трендами в соцсетях, кавказские бабушки и дедушки успешно осваивают цифровое пространство, набирая лайки от пользователей, которые годятся им во внуки и правнуки. Так, Халимат Джанибекова стала популярной после видео, где она с юмором отвечает на каверзные вопросы своего сына, и благодаря этому попала в новости на «России 1». А Магомет Кагиев своим обаянием и непосредственностью практически затмил своего сына, известного в КЧР блогера, и теперь снимается в рекламе молочных продуктов местного производства.
Но, пожалуй, самая популярная блогерша — 90-летняя Баблина Лепшокова из Карачаево-Черкесии. На Кавказе не осталось, наверное, ни одного пользователя соцсетей, который не видел ее роликов. А с тех пор, как TikTok стал выдавать карачаевскую бабушку в международных рекомендациях, восторженные отзывы и комплименты приходят на всех языках. Ролики Баблины и ее внука Аслана смотрят в разных странах СНГ и дальнего зарубежья. Язык любви к бабушкам оказался понятен и китайцам, и индусам, и европейцам. «Это Кавказ» поговорил с бабушкой и внуком о секретах популярности.
Одно хобби на двоих
Началась эта история в прошлом году благодаря карантину. Первая волна пандемии застала Баблину у старшей дочери Сурат в пригороде Черкесска. Там же оказался и ее внук Аслан Алмеисов, приехавший домой из Краснодара, где он учился на стоматолога. Чтобы как-то скрасить досуг бабушки, привыкшей к активному общению, ее внук решил записать с ней видео для родни.
— Все началось с масок в Instagram, — рассказывает Аслан. — Есть такие: наводишь на лицо, а когда появляется вопрос, на него нужно быстро ответить. Мы сняли несколько таких роликов и отправили в семейные чаты. Я увидел, что у бабушки получается очень артистично, она не теряется перед камерой, и решил выставить в TikТok. Я и подумать не мог, что будет столько просмотров.
Сейчас в TikTok у Баблины с Асланом более 300 тысяч подписчиков. Ролик, вышедший на прошлой неделе, уже набрал более 15 миллионов просмотров и продолжает бить рекорды.
В Instagram блог с Баблиной в главной роли появился недавно — после того, как видео, где она за вязанием растолковывает молодежный сленг, облетело все кавказские паблики. Благодарные зрители просят снимать еще. Внук снимает и ведет странички, а бабушка понемногу вживается в роль звезды и предлагает новые идеи для съемок. Хотя раньше такого опыта у нее не было.
Метролог, учитель, бухгалтер… блогер
— Когда-то давно к нам на работу приходили с телевидения, снимали репортаж, вопросы задавали, а так никакого опыта у меня нет, — разводит руками бабушка. — В моей молодости и телевизоров не было. В Теберде, где мы жили, их не было очень долго.
Баблина родилась в ауле Красный Октябрь и выросла в большой семье.
— Нас было семеро детей, сейчас в живых осталось только двое. В ноябре 1943 года, когда я училась в 4 классе, нас всех депортировали… Учиться я любила, поэтому и в Казахстане ходила в школу, но было сложно. Мы учились и работали в колхозе, а после седьмого класса ходили в школу в соседнюю деревню за 12 километров. В нашей старшей школы не было. Я была отличницей, поэтому поступила в техникум и выучилась на гидрометролога. Получила распределение, а вскоре меня назначили завотделом кадастра. Потом я еще заочно училась в Нальчике на математика. Когда нам разрешили вернуться на Кавказ, работала в школе в родном ауле учителем математики. Потом уехала вслед за мужем в Теберду, там работала бухгалтером в совхозе. Сейчас живу временами в Карачаевске или в Черкесске у кого-то из дочерей.
«Интернет — это удобно»
— Интернет мне нравится — это удобно, — продолжает Баблина. — Не нравится только, когда внуки очень много в телефоне сидят. Надо в меру все. Но если с пользой, я только приветствую, мне внук рассказал, что в интернете не только видео, там и учатся, можно почитать полезное. Сейчас на карантине все звонят по интернету. У меня есть свой телефон, пользуюсь им, разговариваю по видео с родственниками. Слежу за успехами внуков, правнуков. Один сейчас учится в Турции. Я сама выучила арабский для чтения Корана, научилась делать намаз. Если не понимаю какие-то слова, звоню племянникам, внукам, прошу, чтобы помогли, объяснили, как читать, как писать. Сейчас особо заняться нечем, поэтому смотрю на ноутбуке у внука турецкий сериал по несколько серий в день. После болезни мне не дают ничего делать, а я люблю физический труд. Всю жизнь работала, без дела не сидела. Именно поэтому всегда себя хорошо чувствовала и здоровье было отличное, ни на что не жаловалась. До 60 лет не знала, что такое головная боль.
Даже сейчас Баблина не любит сидеть совсем уж без дела и просмотры любимых сериалов совмещает с вязанием. Она умеет вязать не глядя на спицы.
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— Люблю вязать, наверное, как и все карачаевки. В этом году себе три пуловера пуховых связала, разных цветов. Еще люблю готовить, особенно с тестом возиться: хычины, оладьи, манты, вареники.
— Бабушка сильно сдала после ковида, — рассказывает внук шепотом. — Но не любит, когда мы рассказываем про болезнь, не хочет, чтобы ее жалели. До декабря действительно сама многое делала, никому не позволяла за собой ухаживать. Иногда готовила, когда внуки в гости приходили. Мы все обожаем ее оладушки, она это знает и готовила всегда к нашему приезду.
«Болела не долго»
Когда Баблина попала в больницу с коронавирусом, за нее переживали и молились в разных концах земли. К счастью, несмотря на серьезное поражение легких, Баблина пошла на поправку и сейчас реабилитируется после месячного пребывания в госпитале.
— Я болела не долго, — отвечает Баблина на расспросы о здоровье. — Сейчас уже встаю с постели, хожу. Все хорошо.
— Ання (карач. -балк. — бабушка) держится бодрячком, — поясняет Аслан. — На самом деле все было очень серьезно. Первые симптомы появились 6—7 декабря. Хотя мы соблюдали меры безопасности, дезинфицировали все, маски носили, но все равно заболели всей семьей. Бабушка с мамой тяжелее всех. Их сразу забрали в больницу, какое-то время держали в реанимации. Поражение легких было серьезное — 80−90%. Она только в больнице провела 25 дней. Просто чудо, что ее выписали 31 декабря. Невозможно описать, какое это счастье.
— Реабилитация идет медленно, но понемногу улучшения проявляются, — продолжает внук. — Недавно разрешили ходить с ходунками. Все благодаря уходу ее дочек и врачам. Очень много людей помогало и помогает.
Решиться опубликовать видео, где бабушку забирает скорая, было нелегко, говорит Арслан.
— Но я понимал, что все будут спрашивать, куда мы пропали. Она зрителям стала как родная. Часто пишут: «Спасибо вам, вы мне напомнили мою бабушку». Поэтому решил, что честнее показать, как у нас дела. Не ожидал такой реакции, честно говоря, — сотни сообщений с пожеланиями выздоровления, словами поддержки, молитвами. Несколько подписчиков даже подарки ей прислали в больницу, бабушке было очень приятно. Люди ждут от нее вестей. Когда приезжаю в Черкесск (сейчас Аслан учится в ординатуре в Ставрополе), выходим с ней в прямой эфир в TikTok. Общаемся с ребятами, я зачитываю бабушке все комментарии. В последнее время нас стали смотреть иностранцы. Пишут на разных языках, порой не знаю, как им ответить, но все это внимание бабушке очень приятно. Она на глазах расцветает, улыбается, передает приветы. Оптимизма ей не занимать, она у нас молодец. Многие пишут, что хотят такую же старость. Она отличный мотиватор и пример того, как и на пенсии оставаться бодрой и делиться позитивом с людьми.
«Не можем сдержаться, начинаем смеяться»
По словам Аслана, последние ролики не такие динамичные, как раньше: Баблина быстро устает, ей нужно больше отдыхать.
Баблина с внуками. Фото из личного архива Аслана Алмеисова
— Но ей все равно нравится, помогает отвлечься. Снимаем ролики, когда у бабушки есть настроение и идея пришлась ей по душе. Тогда она с удовольствием снимается, сама предлагает, как сделать. Говорит: «Покажи вот это». Народные забавы для детей — была ее идея, например, и попала в яблочко. Благодарностей было много, писали: «Ой, моя бабушка тоже так нам делала». Часто с одного дубля записываем. Ання схватывает на лету, у нее отличная память. Но иногда приходится переснимать по десять раз, потому что не можем сдержаться, начинаем смеяться. Но даже самый сложный ролик снимаем не больше часа. Чтобы не утомлять ее — это не работа все-таки, а хобби, чтобы ей не скучать.
Когда ролики стали набирать миллионные просмотры, появились предложения от рекламодателей. Но блогеры пока отказываются.
— Не для заработков все это затевалось, да и предложений интересных нет. Однажды просили прорекламировать электронные сигареты. Конечно же, я отказал. Мы это делаем только потому, что бабушке нравится процесс. И нашим зрителям — наше творчество.
Приветы со всего света
— Родственники постарше вначале не понимали. Никто не верил, что это кому-то может быть интересно, кто-то боялся сглаза. Но увидели, как у бабушки поднимается настроение, почитали комментарии и сдались. Молодежь же поддерживает с первого дня, братья помогают с видео, — говорит Аслан.
— Ничего плохого я в этом не вижу, нужно общаться с людьми, — делится Баблина. — Мои братья и сестры тоже смотрят, пишут мне потом. Моя двоюродная живет в Учкекене, ей сын показывает все наши видео. Она мне потом звонит, хвалит, если ролик понравился. Зять детям, моим правнукам, перед сном показывает ролики.
Благодаря этим видео Баблина даже нашла родственников в Киргизии.
— Они увидели наш эфир и написали. И много других таких, кто пишет, представляется, что это внуки, племянники моих двоюродных, троюродных братьев, сестер. Даже из Германии писали, передавали приветы. Еще одна из моих бывших учениц из Красного Октября звонила, поздравляла. Это все очень приятно.
Больше всего Баблине понравились съемки ролика, где она водила машину.
— Всегда об этом мечтала, в техникуме нас учили вождению. В совхозе я и на лошади, и на быках, и на велосипеде ездила — не боялась.
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— На видео видно, что рядом с пассажирского сиденья внук подстраховывает, помогает. Так вот бабушка в процессе очень ругалась, — улыбается Аслан. — Говорила, что сама справится. Договорились, что в следующий раз все сама сделает.
— Как потеплеет, хочу показать, как надо косить, корову доить, айран готовить, за цветами ухаживать, — делится планами на весну Баблина, а в ответ на провокационный вопрос о самом любимом внуке улыбается: — У меня три дочери, десять внуков и четыре правнука. Среди правнуков только одна девочка пока. Вот ее, единственную правнучку, люблю больше всех, потому что она одна и маленькая. А если серьезно, то всех люблю одинаково, внуков и правнуков. Когда кто-то приходит меня навестить, крепко обнимает, говорит, как любит, сердце радуется. Всегда отвечаю: «Вы моя душа».
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