13:30 (мск), источник: Известия
Песков рассказал о намерении Путина сделать прививку до конца дня
Вакцинация президента России Владимира Путина должна пройти до конца дня, заявил 23 марта
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По его словам, данный процесс не будет транслироваться в СМИ. Он также отметил, что врачи проведут процедуру с учетом графика российского лидера.
«Президент значительную часть рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с производством препаратов. Что касается вакцинации под камерой, он никогда не был сторонником, ему это не нравится», — отметил Песков.
Песков также выразил надежду на ускорение темпов вакцинации.
«Это серьезный вопрос, мы рассчитываем, что как можно больше людей примет добровольное решение о введении препаратов для защиты», — отметил он.
О намерении сделать прививку от коронавируса Владимир Путин сообщил 22 марта на совещании по вопросам вакцинации от COVID-19. О каком препарате идет речь, не уточнялось, это может быть одна из трех отечественных вакцин. Путин также назвал вакцинацию россиян от коронавирусной инфекции задачей номер один. Российский лидер указал, что от того, насколько эффективно страна решит подобные задачи, зависит скорость выработки коллективного иммунитета. В свою очередь, это позволит быстрее преодолеть пандемию и выйти из режима ограничений.
Кроме того, Путин рассказал, что ситуацию с COVID-19 в стране удалось стабилизировать. По его словам, уже 6,3 млн россиян сделали первую прививку от коронавируса, обе дозы вакцины получили 4,3 млн человек.
Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции в России стартовала 18 января. 15 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что РФ лидирует в Европе по числу прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.
«Спутник V», разработка специалистов Центра имени Гамалеи, первая в России и мире вакцина от коронавируса, была зарегистрирована 11 августа 2020 года.
14 октября Путин объявил о регистрации в стране второй вакцины от COVID-19 — препарата центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». 20 февраля