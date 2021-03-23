Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
10День Святого Патрика
26Body Worlds
13:30 (мск), источник: Известия

Песков рассказал о намерении Путина сделать прививку до конца дня

Вакцинация президента России Владимира Путина должна пройти до конца дня, заявил 23 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

По его словам, данный процесс не будет транслироваться в СМИ. Он также отметил, что врачи проведут процедуру с учетом графика российского лидера.

«Президент значительную часть рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с производством препаратов. Что касается вакцинации под камерой, он никогда не был сторонником, ему это не нравится», — отметил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что у России нет потребности повышать, тем более искусственно привлекать потребность «Спутника V» за рубежом. Это вакцина настолько востребована, что отечественное пока производство не справляется с удовлетворением зарубежных нужд, упомянул он.

Песков также выразил надежду на ускорение темпов вакцинации.

«Это серьезный вопрос, мы рассчитываем, что как можно больше людей примет добровольное решение о введении препаратов для защиты», — отметил он.

О намерении сделать прививку от коронавируса Владимир Путин сообщил 22 марта на совещании по вопросам вакцинации от COVID-19. О каком препарате идет речь, не уточнялось, это может быть одна из трех отечественных вакцин. Путин также назвал вакцинацию россиян от коронавирусной инфекции задачей номер один. Российский лидер указал, что от того, насколько эффективно страна решит подобные задачи, зависит скорость выработки коллективного иммунитета. В свою очередь, это позволит быстрее преодолеть пандемию и выйти из режима ограничений.

Новость
Год с коронавирусом: от первых заболевших в России до массовой вакцинации

Кроме того, Путин рассказал, что ситуацию с COVID-19 в стране удалось стабилизировать. По его словам, уже 6,3 млн россиян сделали первую прививку от коронавируса, обе дозы вакцины получили 4,3 млн человек.

Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции в России стартовала 18 января. 15 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что РФ лидирует в Европе по числу прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

«Спутник V», разработка специалистов Центра имени Гамалеи, первая в России и мире вакцина от коронавируса, была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

14 октября Путин объявил о регистрации в стране второй вакцины от COVID-19 — препарата центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». 20 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса — «КовиВак».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Цены пахнут керосином: бизнес заявил о рисках подорожания бензина на 14%
Чужие среди своих: как живется в России без документов
Трое военных погибли при ЧП на аэродроме под Калугой
Центробанк усилил контроль за переводами с карт
Правительство предложило изымать незаконно нажитые финансы
Хабиба исключили из всех рейтингов UFC
Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала марта
Роспотребнадзор объяснил заявление о ревакцинации «Спутником V»
Владельцы Android столкнулись с массовым сбоем приложений
Gnezdo.ru
Почему не надо часто менять моторное масло?
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Коснется всех: приказ приведен в исполнение
Hi-Tech
Раскрыт секрет странного объекта на дне заброшенной шахты (фото) Посмотрите на кадры внутри
Горячие темы на Авто
Ждём-с завтра с утречка 320
Звонок --(вечерний )-- 170
А с понедельника... 159
На честность тема . 146
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
Известная 33-летняя российская актриса в третий раз стала мамой Актриса уже воспитывает двоих сыновей.
Дом
12 гостиных в хрущевках с замечательным дизайном
6 источников шума в квартире, которые вас бесят
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
8 дачных дел, с которыми нужно успеть до конца марта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь