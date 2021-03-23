13:07 (мск), источник: РБК
В Роспотребнадзоре объяснили заявление о повторной прививке «Спутником V»
Заместитель директора по
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«Сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом “Спутник V” сформулированы некорректно. Имелось в виду, что после прививки через 1−2 года возможна ревакцинация и другими вакцинами», — сказала Пшеничная, слова которой приводит
Ранее она же в эфире
По ее словам, ревакцинировать этой же вакциной с точно таким же составом, «скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела».
«Да, это правда, есть определенная сложность — у человека могут сохраниться антитела к двум аденовирусам, на основе которых сделан “Спутник”. Но эта тема еще мало изучена. Возможно, со временем у человека упадут антитела к адено- и он сможет привиться повторно. В любом случае у нас есть альтернативные вакцины, и можно будем перепривиться
«По идее, Пшеничная права. Именно поэтому в вакцине “Спутник” использовано два носителя: аденовирус пятого типа для первой вакцинации и аденовирус 26-го типа для второй. Например, AstraZeneca сделана на одном аденовирусе, у нее была эффективность 70%. При второй вакцинации тем же препаратом через три недели антитела к аденовирусу мешали. А когда вторую прививку стали делать через три месяца, эффективность возросла до 90%, потому что острый иммунный ответ за это время уходит. Я не исключаю, что гамалеевская вакцина