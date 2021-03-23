13:06 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru
В Android по всему миру начали «вылетать» приложения. Есть решение
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(Обновлено 11:20) Google сообщила, что исправила ошибку в обновлении компонентов, которые приводили к закрытию приложений на Android. Для этого нужно установить из Google Play актуальные версии Android System WebView и браузера Chrome.
Пользователи Android жалуются на вылеты, сбои и закрытие приложений без причины — непонятно, у кого конкретно они вылетают и при каких обстоятельствах, но проблема очень массовая. Google уже обратила внимание на происходящее и сообщила, что проблема заключается в обновлении
Если вы столкнулись с проблемой, что приложения на любом
У некоторых пользователей отсутствует кнопка для удаления обновления WebView или это просто не помогает, в таком случае можно попробовать удалить и заново установить браузер Chrome.
Google уже работает над исправлением проблемы, чтобы быстро выпустить исправленное обновление для компонента WebView, об этом сообщает The Verge. Сколько на это уйдет времени — неизвестно.
Судя по жалобам в интернете, чаще всего вылетает приложение Gmail, мобильные игры и другие программы с подключением к интернету. Проблемы встречаются независимо от бренда и модели смартфона, версии Android и других параметров.