Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 мартаЗатопление орбитальной станции "Мир", обнаружение Кносского дворца и другие события этого дня
Фоторепортажи
10День Святого Патрика
26Body Worlds
13:36 (мск), источник: Индикатор

На севере Новой Земли обнаружили бабочек

Российские ученые обнаружили на острове Северный в архипелаге Новая Земля бабочек, которые нехарактерны для этой территории. Их миграции могут быть связаны с потеплением климата. Исследование опубликовано в журнале Nota Lepidopterologica.

Источник: Вадим Рыкусов/ФИЦКИА УрО РАН

«Бабочек заметили в период полевых работ наши инспекторы Вадим Захарьин и Олег Вальков, в обязанности которых входит проведение государственного экологического мониторинга — сбора сведений, связанных с окружающей средой. Наши сотрудники успели визуально оценить и сфотографировать бабочку. На территории национального парка это первый подобный случай: ранее бабочки здесь замечены не были», — рассказал один из авторов исследования, заместитель директора по научной работе Национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин.

Бабочки были обнаружены в июле и августе 2020 года на мысе Желания, расположенном в самой северной части острова Северного архипелага Новая Земля. Это практически самая северная точка острова.

Ученые по фотографиям и визуальному описанию идентифицировали бабочку как многоцветницу черно-рыжую (Nymphalis xanthomelas). Это бореальный лесной вид, который не характерен для высокой Арктики.

Бабочки не могут перелетать на большие расстояния, поэтому исследователям надо было выяснить, как они оказались так далеко на севере, где климат для них неблагоприятен.

Новость
Ученые выяснили, что Арктика снова может стать зеленой

Российские биологи для этого исследовали данные о подобных миграциях в высокую Арктику. Например, нечто подобное случилось в 1978 году, когда ученые нашли бабочек на архипелаге Шпицберген. Причиной миграции тогда стал перенос континентальных воздушных масс. Ученые реконструировали события, приведшие к попаданию бабочек на мыс Желания. Они учли наиболее короткие дистанции от мыса до ближайших точек на материке, а для воссоздания модели движения насекомых с воздушными потоками использовали отслеживающие погоду интернет-ресурсы.

«Мы реконструировали обстановки за день, предшествующий появлению бабочки на мысе Желания. В целом обстановки были стабильны в течение трех-пяти дней. Первая встреча в июле была связана с мощным воздушным переносом с территории полуострова Ямал, когда теплая воздушная масса на большой скорости шла в сторону Новой Земли с юга. А в августе теплая воздушная масса пришла с востока, с полуострова Таймыр. Таким образом, бабочка преодолела 580 — 650 км водного барьера вместе с преобладающими воздушными потоками», — пояснил другой автор исследования, директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН Иван Болотов.

Ученые отмечают, что для этого вида бабочек характерны массовые вспышки размножения и миграции на север. Ранее крупную популяцию многоцветницы обнаружили недалеко от заполярного поселка Тикси. Это может быть следствием «популяционных взрывов», причиной которых стал теплый климатический сезон.

Это уникальная находка, которая свидетельствует об изменениях климата. Климат теплеет — часть популяции мигрирует на север. Бабочки — тонко настроенный биоиндикатор потепления в Арктике, и мы наглядно видим, насколько серьезные процессы сейчас протекают в живой природе.
Иван Болотов
директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН
Во время загрузки произошла ошибка.
 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
Трое военных погибли при ЧП на аэродроме под Калугой
Центробанк усилил контроль за переводами с карт
Правительство предложило изымать незаконно нажитые финансы
Хабиба исключили из всех рейтингов UFC
Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала марта
Роспотребнадзор объяснил заявление о ревакцинации «Спутником V»
Владельцы Android столкнулись с массовым сбоем приложений
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Пятеро россиян погибли из-за взрыва телевизора
Авто
Новая «Ока»: посмотрите, какой она могла бы быть Авто Mail.ru решил пофантазировать, каким могло бы быть следующее поколение популярной малолитражки
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Глава Хакасии назван самым никчемным политиком
Дети
Известная 33-летняя российская актриса в третий раз стала мамой Актриса уже воспитывает двоих сыновей.
Дом
12 гостиных в хрущевках с замечательным дизайном
6 источников шума в квартире, которые вас бесят
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
8 дачных дел, с которыми нужно успеть до конца марта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь