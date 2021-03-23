Драконовские штрафы. Попытка выехать на отдых за границу обойдется британцам в 5000 фунтов
С 29 марта вступит в силу первый этап выхода страны из локдауна. Британцы смогут собираться на открытых пространствах компаниями до шести человек или двумя семьями. С этой же даты можно будет выезжать на прогулки за пределы своих районов, но ночевать вне дома будет по-прежнему запрещено.
В последнее время участились случаи, когда пассажиров в лондонских аэропортах не допускают к полету.
«Я должна была лететь в Латвию к пожилым родителям. Какая у меня может быть справка на это случай? В Гатвике меня подвергли допросу с пристрастием и в результате не пустили на рейс. Уход за родными больше не считается уважительной причиной. При этом у меня латвийский паспорт есть», — рассказала Би-би-си Карина, проживающая постоянно в Лондоне последние семь лет.
Британские власти опасаются, что неоправданные поездки поставят под удар эффективность кампании по вакцинации, так как повышают риск проникновения в страну новым штаммов.
С наступлением отпускного сезона, считают на Даунинг-стрит, появилась вероятность, что люди, уставшие от локдауна, могут начать пытаться выехать за границу под благовидным предлогом, а на самом деле отправятся отдыхать.
В рамках плана поэтапного выхода из локдауна, объявленного правительством в феврале, британцы смогут выезжать на отдых за границу лишь после 17 мая. Однако в британскую прессу просочилась информация, что запрет, вероятно, будет продлен до июля (официального подтверждения этому пока нет).
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что новый скачок заражаемости в континентальной Европе и повсеместная нехватка вакцины, вынуждают правительство вводить жесткие меры. По его словам, ограничения на поездки необходимы, чтобы не поставить под удар улучшения, которых с большим трудом удалось добиться в Британии.
По словам премьер-министра Бориса Джонсона, у британцев не должно быть иллюзий, что происходящее на континенте их не коснется. Некоторые министры предложили включить все страны Западной Европы в «красный» (самый опасный для поездок) список, однако Хэнкок сказал, что это излишне.
12 апреля правительство обещает представить список с четкой классификацией стран, на который надо будет ориентироваться при выборе места для проведения отпуска. Также рассматривается вопрос о тестировании путешествующих детей на ковид, так как они не проходят вакцинацию. Ранее дети до 11 лет могли ездить без тестов.
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