16:06 (мск), источник: BBC News Русская служба
Спасти «панамского арлекина»: в Манчестере научились разводить исчезающих жаб в неволе
Жаба вида панамский арлекин — первая амфибия, вышедшая на сушу — находится под угрозой исчезновения.
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В университете Манчестера ученым удалось добиться размножения этой лягушки в неволе.
Теперь, если этот вид жабы исчезнет, ее популяция в дикой природе может быть восстановлена.