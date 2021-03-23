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16:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

Спасти «панамского арлекина»: в Манчестере научились разводить исчезающих жаб в неволе

Жаба вида панамский арлекин — первая амфибия, вышедшая на сушу — находится под угрозой исчезновения.

В университете Манчестера ученым удалось добиться размножения этой лягушки в неволе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь, если этот вид жабы исчезнет, ее популяция в дикой природе может быть восстановлена.

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