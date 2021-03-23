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19:44 (мск), источник: BFM.ru

Голикова опровергла слухи о неэффективности российской вакцины

Вице-премьер сообщила, что сама привилась «ЭпиВакКороной» и никаких побочных эффектов не ощутила.

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Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала мифами утверждения о неэффективности вакцины «ЭпиВакКорона», которая была разработана центром «Вектор».

По ее словам, эти мифы должны быть развеяны, передает ТАСС.

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Голикова также опровергла слухи о том, что все исследования этого препарата провалились, отмечает РИА Новости.

«Она (“ЭпиВакКорона”) сделана по новой технологии, можно сказать, синтетическая вакцина… Она, может быть, не имеет еще такого распространения, и поэтому о ней так, может быть, осторожно говорят», — сказала Голикова в интервью RT.

Ранее она сообщила, что сама привилась «ЭпиВакКороной» и антитела у нее «нормальные».

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.

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