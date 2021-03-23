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18:33 (мск), источник: Известия

Колокольцев утвердил новый регламент экзамена на водительские права

Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент о проведении экзамена на право управления транспортным средством. Соответствующий приказ опубликован во вторник, 23 марта, на интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Утвердить прилагаемый административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», — говорится в документе.

Приказ вступит в силу с 1 апреля. С этого дня в России начнут действовать новые правила сдачи практического экзамена на водительские права.

Теперь «площадка» и «город» будут объединены в один практический экзамен. На всё задание уйдет не более 30 минут.
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Во время сдачи экзамена инспектор ГИБДД будет вести аудио- и видеозапись процесса. Проводить экзамены, как и раньше, будут на закрытых огороженных площадках. Упражнения прежние: заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка, «горка» и т. д.

Если всё пройдет успешно, инспектор ГИБДД отдаст команду сразу выезжать в город. При этом точный маршрут не будет известен.

Во время поездки инспектор сможет отдавать команды из списка заданий в любой последовательности. Например, проехать регулируемый или нерегулируемый перекресток или правильно перестроиться.

Нововведения позволят исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений в условиях закрытой площадки и в конечном итоге изменят подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным, заявили в МВД.

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