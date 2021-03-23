ФСБ предложила создать базу идентификаторов мобильных телефонов

Предложение озвучил представитель ФСБ Александр Ерохин в ходе заседании межфракционной группы Госдумы по кибербезопасности.
Каждый IMEI представляет собой уникальный номер для определения телефонов, планшетов и других средств сотовой связи. Он хранится в прошивке самого гаджета, и изменить его непросто.
По словам Ерохина, в мире практика собирать IMEI-номера в единую базу доказала свою эффективность: она позволяет решать проблему телефонного мошенничества, а также бороться с ввозом незарегистрированных устройств.
Представитель ФСБ также отметил, что сегодня технологии уже позволяют определять, когда звонок поступает с подставного номера. Он призвал «брать их на вооружение».
В феврале МВД рассказало о планах обновить своё мобильное приложение, добавив в него модуль «Антимошенник», который поможет гражданам распознавать звонки с мошеннических номеров. Для этого пользователи должны будут предоставить приложению доступ к телефонной книге.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что в России с 1 июля 2021 года могут ввести обязательную платную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру IMEI. Требование распространится в том числе на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно. При этом порядок и размер платы за регистрацию, как ожидается, будет устанавливать правительство.