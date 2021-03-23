Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
21:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин привился от коронавируса

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса российской вакциной во вторник, 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Глава государства анонсировал свою вакцинацию накануне в ходе совещания по вопросам по вакцинации. Тогда же он заявил о надежности и эффективности всех трех отечественных вакцин против COVID-19 и поручил представить к государственным наградам разработчиков.

После сделанного Путиным объявления в Кремле уточнили, что вакцинация президента не станет публичным мероприятием. Он также заявил, что Кремль не будет раскрывать название вакцины, так как все российские препараты надежны и эффективны.

Ранее на вопросы о сроках вакцинации Путина в Кремле отвечали, что президент следует прививочному плану. В феврале Путин уточнил, что у него запланированы прививки от гриппа и пневмококка и что одновременно прививаться нельзя.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря, однако для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россиянам назвали товары, которые резко подорожают к лету
В США заявили о готовности ударить по России
В НАТО назвали Россию угрозой евроатлантической безопасности
Путин уволил обвиняемого во взятке пензенского губернатора
Госдума приняла во II чтении законопроект о президентских сроках
Компания заплатит 2,4 тысячи долларов за день без телефона
МВД утвердило новые правила экзаменов на водительские права
Принц Гарри получил работу в американской компании
Здоровье
«Корявая рука коронавируса»: Ургант рассказал о лечении Ощущения, по его словам, «мерзкие».
Горячие темы на Авто
Ждём-с завтра с утречка 325
О русско/французской жизни. 261
На честность тема . 173
Звонок --(вечерний )-- 173
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
С добрым утром форум! Картинки. 402
Взять или не взять на море? Вот в чем вопрос. 241
Можно ли справедливо поделить наследство? 212
Шестой барон 201
Леди
«Восточная красавица»: Зара примерила элегантный образ с чалмой Певица собрала комплименты фанатов.
Новости партнеров
Онколог назвал симптомы четырех стадий рака: что должно насторожить
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Парень показал, как без ничего выбраться из глубокой ямы (видео)
Инцидент в ТЦ заставил задуматься о безопасности детей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь