16:06 (мск), источник: BBC News Русская служба
Почему вам может быть не страшен коронавирус, если вы простужены
Ученые утверждают, что в соревновании за захват клеток организма вирус обычной простуды успешнее, чем коронавирус.
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Представьте клетки организма в носу, горле и легких как ряд домов. Как только вирус попадает внутрь этих домов, он может оставить дверь открытой, чтобы впустить другие вирусы, а может закрыть ее за собой и наслаждаться одиночеством в доме, то есть в клетке. Именно так ведет себя, например, вирус гриппа, один из самых эгоистичных и самых распространенных вирусов в мире.
Конечно, речь идет не о постоянном иммунитете, а о том периоде времени, когда риновирус находится в клетках.
К такому выводу они пришли в результате опыта, в котором копию слизистой оболочки наших дыхательных путей, сделанную из клеток того же типа, одновременно заразили коронавирусом и риновирусом.
Выяснилось, что если доступ к клеткам получают оба вируса сразу, то риновирус одерживает верх и не дает новому коронавирусу проникнуть внутрь.
Причем, как показал опыт, так происходит при любом из трех раскладов: если риновирус запускают на 24 часа раньше, чем SARS-CoV-2; если оба вируса получают доступ к клеткам одновременно; и если коронавирусу давали суточную фору, впустив его на 24 часа раньше, чем риновирус.
«Получается, что риновирус подавляет коронавирус, и в сезон обычных простудных заболеваний инфицирование коронавирусом будет намного меньше», — рассказал
Испытания также показали, что, попав внутрь клетки, риновирус запускает иммунный ответ организма, который не дает коронавирусу размножаться, создавая собственные копии.
Не нужно забывать, что опыты шотландские ученые проводили в лабораторных условиях, заражая обоими вирусами искусственно выращенные клетки дыхательных путей.
В живом организме протекает масса других процессов, которые могут оказывать существенное влияние на то, как вирусы взаимодействуют с клетками и друг с другом. Поэтому к выводам лабораторных опытов следует относиться с осторожностью.
Подобные случаи наблюдались и раньше. Так, есть версия, что именно крупная вспышка риновируса могла отсрочить пандемию свиного гриппа в 2009 году в некоторых частях Европы.
«Меры гигиены, а также взаимодействие между вирусами могут значительно снизить заболеваемость коронавирусом, но максимальный эффект все же дает только вакцинация», — говорит доктор Мурсия.
Профессор Лоуренс Янг из Медицинской школы Уорикского университета согласен с коллегой, что риновирус, который намного заразнее, чем коронавирус, может замедлить распространение коронавирусной инфекции в осенние и зимние месяцы.
Как именно будут развиваться простудные сезоны в ближайшие несколько зим, пока непонятно. Скорее всего, коронавирус никуда не исчезнет, а вот другие инфекции, которые в последнее время почти не распространялись