05:47 (мск), источник: ТАСС
Умер актер Джордж Сигал
ТАСС, 24 марта. Двукратный лауреат премии «Золотой глобус», номинант на премии «Оскар» и BAFTA американский актер Джордж Сигал умер во вторник в возрасте 87 лет.
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«Семья с горечью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал ушел из жизни от осложнений после коронарного шунтирования», — цитирует издание «Дедлайн» жену артиста.
Сигал в последние годы известен в США в основном по телесериалам. За роль в сериале «Журнал мод» (Just Shoot Me!, 1997 — 2003) его дважды номинировали на «Золотой глобус». Последние несколько лет актер снимался в ситкоме «Голдберги» (The Goldbergs, 2013 — …).
В 1964 году Сигал получил «Золотой глобус» за лучший дебют актера в фильме «Новые интерны» (The New Interns, 1964), а в 1974 году — эту же награду за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле — романтической комедии «С шиком» (A Touch of Class, 1973). За второстепенную роль в картине «Кто боится Вирджинии Вулф?» (Who's Afraid of Virginia Woolf?, 1966) актера номинировали на «Оскар», за роль в комедийном триллере «С леди так не обращаются» (No Way to Treat a Lady, 1968) — на премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана.