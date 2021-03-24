Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 мартаВсемирный день борьбы против туберкулеза, убийство российского императора Павла I, присвоение названия Плутону и другие события
Фоторепортажи
10Взрыв в жилом доме в Химках
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
05:54 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ заявила, что британский штамм коронавируса обнаружили за неделю еще в семи странах

Специалисты констатировали «более высокий риск смертности» при инфицировании этим штаммом.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
06:01 (мск)Разработчик «Спутника V» оценил вакцинацию Путина от коронавируса
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 24 марта. /ТАСС/. Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен за неделю еще в семи странах, а их общее число достигло 125. До 75 государств с прежних 64 расширилась за семь дней география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого изначально было выявлено в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 41 стране (на три больше, чем на предыдущей неделе), сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Читайте также
В Роспотребнадзоре допустили, что «Спутником V» нельзя прививать повторно

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что на минувшей неделе «число стран, сообщивших о разновидностях вируса, продолжило расти». Так, штамм VOC 202012/01 был выявлен еще в семи государствах, и в общей сложности 125 стран информировали ВОЗ о случаях заражения этой разновидностью коронавируса, которая продемонстрировала в ходе исследований на 41% более высокую репродуктивность, а также «способность быстро замещать другие циркулирующие штаммы». Специалисты констатировали «более высокий риск смертности» при инфицировании данным штаммом.

Что касается разновидности коронавируса 501Y.V2, то с 15 марта она была обнаружена дополнительно в 11 государствах, а их общее число достигло сейчас 75. Этот штамм, согласно имеющимся в ВОЗ сведениям, имеет на 36% более высокую репродуктивность, чем первоначальный SARS-CoV-2. В свою очередь штамм P.1 циркулирует сейчас в 41 стране, и за неделю их стало на три больше. Его способность инфицировать людей в 2,5 раза выше, чем у первоначального вируса, показали исследования, проведенные в Бразилии.

В январе ВОЗ заявила, что возникновение новых штаммов было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC 202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии P.1 циркулирует с декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Пентагон заявил, что США продолжат миссию в Сирии
Умер актер Джордж Сигал
Разработчик «Спутника V» оценил вакцинацию Путина от COVID-19
МВД утвердило новые правила экзаменов на водительские права
Компания заплатит 2,4 тысячи долларов за день без телефона
Джо Байден призвал запретить в США штурмовые винтовки
Блинкен обсудил с европейцами действия в отношении РФ и Китая
Gnezdo.ru
Почему не надо часто менять моторное масло?
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Электроружье уже не фантастика (фото)
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
32-летняя Юлианна Караулова рассекретила беременность Певица ждет первенца.
Леди
«Восточная красавица»: Зара примерила элегантный образ с чалмой Певица собрала комплименты фанатов.
Дом
12 гостиных в хрущевках с замечательным дизайном
6 источников шума в квартире, которые вас бесят
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
8 дачных дел, с которыми нужно успеть до конца марта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь