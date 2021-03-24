Житель Твери на протяжении трех месяцев не забрал выигрыш в размере 335 миллионов рублей

«Этот выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошел в ТОП-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года, согласно статистике “Столото”», — уточнил представитель компании.
Про победителя известно лишь то, что он приобрел билет за 200 рублей в отделении «Почты России», расположенном на улице Фрунзе, дом 20.
Участники и победители имеют возможность получить деньги с выигрыша в течение 195 дней. Если за этот срок человек не забрал деньги, они хранятся еще на протяжении трех лет, после чего в полном объеме переходят государству.
«Ситуация, когда победитель не сразу обращается за выигрышем, не уникальна. Тем не менее прошло уже три месяца с момента проведения розыгрыша. Мы очень надеемся, что счастливчик наконец объявится, поделится историей своей лотерейной победы, получит выигрыш и разумно им распорядится», — cказал директор по продажам «Столото» Роман Роменский.
Выигрыш жителя Твери стал крупнейшим со времен переименования лотереи.