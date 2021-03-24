В ВОЗ поспорили с еврокомиссаром о нужности российской вакцины Европе

«Я надеюсь, что в обозримом будущем — очень близком — вакцина станет использоваться в регионе», — сказал Клюге, указав, что Евросоюз и другие страны сталкиваются с нехваткой препаратов.
Представитель ВОЗ заявил, что не понимает «это колебание, иногда международное, а порой и скептицизм» в отношении намерения России добиться регистрации «Спутника V» в ЕС.
Организация сейчас проводит экспертизу результатов клинических исследований препарата и данных о производстве, информация передана в Европейское агентство лекарственных средств (EMA), рассказал Клюге: «Это прозрачный процесс, вся информация находится на сайте ВОЗ».
Одним из ключевых шагов для завершения процесса экспертизы он назвал соглашение с российским Минздравом о визите делегаций ВОЗ и ЕМА в московский Центр им. Гамалеи, где разработали вакцину.
22 марта комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в Европе «совершенно нет необходимости» в «Спутнике V». Он посчитал, что четырех препаратов, которые уже зарегистрировал европейский регулятор (вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen и AstraZeneca) хватит для достижения коллективного иммунитета. Помимо этого, сказал Бретон, у России возникают проблемы с производством препарата, а граждане страны «с трудом получают доступ» к нему.
Президент Владимир Путин, комментируя слова еврокомиссара, отметил, что Россия «ничего никому не навязывает». По его словам, интерес к «Спутнику V» растет по всему миру, а заявления представителей Европейской комиссии вызывают вопрос, «чьи интересы они поддерживают»: фармкомпаний или граждан. Замглавы российского МИДа Александр Грушко в свою очередь сказал, что власти ЕС демонстративно игнорируют «Спутник V», вакцина «столкнулась с кампанией дезинформации, дискриминации».
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в EMA в середине января, сейчас она находится на рассмотрении регулятора. До одобрения агентства ее использование разрешили власти Венгрии и Словакии, еще несколько европейских стран задумались о поставках препарата. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что для российской вакцины «двери не закрыты», возможность ее закупки будет зависеть от обстоятельств.
В Еврокомиссии считают, что в процессе транспортировки «Спутника V» могут возникнуть сложности, России могут потребоваться годы, чтобы разработать устойчивую цепочку поставок вакцины.