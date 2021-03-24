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11:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

В людях нашли гены морских «чудовищ»

Эти существа больше напоминали растения, но уже имели относительно развитые иммунную и нервную системы.

Более 555 миллионов лет назад похожие на листья, капли и мотки бечевки морские существа без головы плавали по дну первобытных морей. Хотя они больше напоминали растения, чем животных, люди могли унаследовать от этих «чудовищ» важную генетическую информацию.

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Речь идет о генах, кодирующих симметрию тела, органы чувств и иммунную систему, говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в Proceedings of the Royal Society B.

Большинство этих животных эдиакарского геологического периода (635−541 млн лет назад) были очень простыми, всего на шаг или два впереди морских губок. Но в свое время они совершили эволюционный скачок. Это были первые многоклеточные животные и далекие предки всех современных животных. Они были настолько странными, что ученые долгое время не могли определить их место на древе эволюции.

В новом исследовании ученые изучили окаменелости более чем 40 видов представителей эдиакария, найденные в австралийской глубинке. Одни напоминали овалы с прожилками, другие — небольшие мотки ниток, третьи — червяков, четвертые были каплевидными. Несмотря на странность формы, оказалось, что эти существа не так уж отличаются от современных животных, как когда-то считалось.

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Вопреки отсутствию головы и ног, все они обладали рядом основных черт, которые сохранились и сегодня. Например, для большинства была характерна симметрия и сегментированность тел. Хотя изучить гены этих животных по окаменелым останкам уже невозможно, эти черты предполагают, что многие из наиболее важных генов современных животных, так называемые регуляторные гены высокого уровня, присутствовали в этих древних животных.

Ископаемые останки говорят также о том, что многие из этих животных активно добывали пищу, а не пассивно отфильтровывали ее из окружающей среды. Это означает, что они несли гены, которые могут строить рудиментарные нервные системы и органы чувств, позволяющие обнаруживать и собирать пищу.

Некоторые окаменелости также имели шрамы, а значит, эти животные умели восстанавливать поврежденные ткани. Это важная часть иммунной системы современных животных.

Анна Лысенко

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