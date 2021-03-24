12:55 (мск), источник: РБК
Минпросвещения включило в школьные учебники курс семьеведения
В новые учебники по обществознанию в России включен курс семьеведения. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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«Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», — приводит агентство слова министра.
Введение в школьную программу предмета, посвященного обучению семейным ценностям, обсуждается в России уже несколько лет. В 2018 году его разработкой занялась Российская академия образования при поддержке детского омбудсмена Анны Кузнецовой и Фонда Андрея Первозванного.
«Начинается курс в девятом классе с темы, задающей главный вопрос: “Зачем людям отношения?”, в первый год мы говорим о том, что такое семейные ценности, как отличить любовь от влюбленности, как себя вести в конфликтах. Программа десятого класса посвящена рождению и воспитанию детей, 11-го — традиционным и современным подходам к воспитанию, вопросам права», — так его суть на этапе разработки описывал глава проекта, академик РАО Артур Реан.
Как писал «Коммерсантъ», участвовавший в разработке предмета Фонд Андрея Первозванного предлагал использовать для него два учебника: «Нравственные основы семейной жизни» (для 10−11-х классов), написанные иереем, священником храма в Екатеринбурге Дмитрием Моисеевым и монахиней Ниной Крыгиной, и «Семьеведение» (для 1−11-х классов) группы авторов из Пензы. В первом из них, к примеру, освещались такие темы, как «Главенство мужа», «Святые семейства, святые покровители семьи», «Жизнь — дар Божий».
Скорое появление модулей по обучению семейным ценностям в школьных программах в июле 2020 года анонсировала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Предметы, посвященные основам семейных ценностей, ранее уже преподавались на региональном уровне в некоторых субъектах Федерации. Как рассказывал Реан, «уроки брака» в 2019 году проходили в 38 субъектах Федерации.