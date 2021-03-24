В Индии обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией

12:04 (мск), источник: ТАСС
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«Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах [Индии]", — приводит агентство заявление министерства.
Ранее Индийский совет по медицинским исследованиям сообщал об обнаружении в стране случаев заражения считающимися более опасными южноафриканским и бразильским вариантами коронавируса.
Страна занимает третье место в мире (после США и Бразилии) по числу заразившихся коронавирусом, четвертое место по количеству летальных исходов (после США, Бразилии и Мексики).