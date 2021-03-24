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12:04 (мск), источник: ТАСС

В Индии обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 марта. /ТАСС/. Минздрав Индии объявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

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Источник: AP 2020

«Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах [Индии]", — приводит агентство заявление министерства.

Ранее Индийский совет по медицинским исследованиям сообщал об обнаружении в стране случаев заражения считающимися более опасными южноафриканским и бразильским вариантами коронавируса.

Количество инфицированных коронавирусом в Индии достигло 11 734 058.

Страна занимает третье место в мире (после США и Бразилии) по числу заразившихся коронавирусом, четвертое место по количеству летальных исходов (после США, Бразилии и Мексики).

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