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12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые пожарили хот-доги на проснувшемся вулкане в Исландии

Экстремальный обед.

В середине марта в Исландии на полуострове Рейкьянес проснулся вулкан Фаградальсфьяль. Это первое извержение за шесть тысяч лет, а потому это событие вызвало настоящий ажиотаж.

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Нынешнее извержение специалисты называют очень умеренным. Отсутствие больших выбросов лавы и пепла привело к туристическому буму. Многочисленные группы смельчаков отправились на Фаградальсфьяль, чтобы своими глазами увидеть уникальное извержение.

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А вот ученые решили не просто подняться на вулкан, но и устроить там необычный обед. Прямо на раскаленной лаве они поджарили сосиски с булочками, которыми тут же и перекусили. Видео своего пикника они опубликовали в соцсетях. Кстати, ранее сосиски и даже яичницу готовили туристы на лаве вулкана Ключевская сопка на Камчатке.

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Ученые считают, что скоро Фаградальсфьядль может снова заснуть, но из трещин пока продолжает вытекать лава, а в регионе сохраняется опасность оползней.

Екатерина Гура

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