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13:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: какой вакциной привился Путин, знают только он и врач

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, какой из трех российских вакцин от коронавируса COVID-19 привился Владимир Путин. Глава государства вакцинировался накануне, 23 марта. Процедура вакцинации прошла без прессы.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», — сказал Песков журналистам во время пресс-колла.

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Он добавил, что сегодня, 24 марта, президент работает в обычном графике: у него намечено несколько встреч «внутреннего характера». «Из публичного сегодня он заслушает губернатора Новгородской области Андрея Никитина, позанимается делами Великого Новгорода», — уточнил Дмитрий Песков.

Вторую дозу вакцины Путин планирует получить через три недели. «Да, это был первый укол, соответственно, недельки через три — второй», — уточнил пресс-секретарь.

В России сейчас одобрены «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова. О намерении привиться одной из российских вакцин президент сообщил 22 марта. Также он заявил о необходимости наращивания в стране темпов вакцинации. За три месяца вакцинации в России привились 5,3 млн человек (3,7% населения).

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