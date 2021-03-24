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13:27 (мск), источник: ТАСС

Кипр открывает границы для российских туристов с 1 апреля

Как сообщили местные власти, те пассажиры, которые прошли тестирование или не вступали в близкий контакт с заболевшими, смогут находиться в стране без карантина.

Источник: AP 2020

НИКОСИЯ, 24 марта. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Республика Кипр с 1 апреля открывает свои границы для туристов из России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе государственного комитета по туризму островного государства.

«Кипр открывает свои границы для всех посетителей из России с 1 апреля 2021 года. Тем пассажирам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них коронавирусной инфекции, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина», — заявили в пресс-службе.

При этом детям, не достигшим 12-летнего возраста, не нужно будет предъявлять результаты тестов. Диагностические анализы понадобятся подросткам в возрасте от 12 до 18 лет.

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Госкомитет распространил в среду заявление, в котором сказано, что «Кипр предпринял все необходимые меры для того, чтобы обеспечить и гарантировать туристам безопасный отдых, и откроет границы для всех гостей из России». В нем говорится, что «все путешественники обязаны соблюдать правила и меры безопасности и предосторожности», описанные в санитарном протоколе для авиапассажиров Cyprus Destination Protocol. Дополнительную информацию можно получить в офисах кипрского министерства по туризму в России или на Кипре, а также на специальном сайте, отметили в ведомстве.

Российские туристы не могли приезжать с 21 марта 2020 года, когда Кипр ввел запрет на полеты в связи с пандемией нового коронавируса. С 1 марта уже нынешнего года на остров могут приезжать туристы из стран ЕС и Европейской экономической зоны. Россия на данный момент находится в так называемой серой группе стран, откуда на Кипр могут приезжать только отдельные категории граждан при обязательном последующем нахождении в двухнедельном карантине.

Нынешнее заявление госкомитета по туризму означает, что кипрские власти собираются вывести Россию из «серой группы» с 1 апреля. Если РФ окажется в «красной группе», то тогда российским туристам, чтобы избежать карантина, придется сдавать два теста на коронавирус: один в сертифицированной лаборатории в России не ранее, чем за 72 часа перед вылетом на остров, а другой — уже в аэропортах Ларнаки или Пафоса.

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