13:27 (мск), источник: ТАСС
Кипр открывает границы для российских туристов с 1 апреля
Как сообщили местные власти, те пассажиры, которые прошли тестирование или не вступали в близкий контакт с заболевшими, смогут находиться в стране без карантина.
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НИКОСИЯ, 24 марта. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Республика Кипр с 1 апреля открывает свои границы для туристов из России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в
«Кипр открывает свои границы для всех посетителей из России с 1 апреля 2021 года. Тем пассажирам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них коронавирусной инфекции, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина», — заявили в
При этом детям, не достигшим 12-летнего возраста, не нужно будет предъявлять результаты тестов. Диагностические анализы понадобятся подросткам в возрасте от 12 до 18 лет.
Госкомитет распространил в среду заявление, в котором сказано, что «Кипр предпринял все необходимые меры для того, чтобы обеспечить и гарантировать туристам безопасный отдых, и откроет границы для всех гостей из России». В нем говорится, что «все путешественники обязаны соблюдать правила и меры безопасности и предосторожности», описанные в санитарном протоколе для авиапассажиров Cyprus Destination Protocol. Дополнительную информацию можно получить в офисах кипрского министерства по туризму в России или на Кипре, а также на специальном сайте, отметили в ведомстве.
Российские туристы не могли приезжать с 21 марта 2020 года, когда Кипр ввел запрет на полеты в связи с пандемией нового коронавируса. С 1 марта уже нынешнего года на остров могут приезжать туристы из стран ЕС и Европейской экономической зоны. Россия на данный момент находится в так называемой серой группе стран, откуда на Кипр могут приезжать только отдельные категории граждан при обязательном последующем нахождении в двухнедельном карантине.
Нынешнее заявление госкомитета по туризму означает, что кипрские власти собираются вывести Россию из «серой группы» с 1 апреля. Если РФ окажется в «красной группе», то тогда российским туристам, чтобы избежать карантина, придется сдавать два теста на коронавирус: один в сертифицированной лаборатории в России не ранее, чем за 72 часа перед вылетом на остров, а другой — уже в аэропортах Ларнаки или Пафоса.