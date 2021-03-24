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14:03 (мск), источник: Секрет Фирмы

Самую большую в мире картину продали за $62 млн

Самая большая в мире картина, выполненная на холсте, ушла с молотка на аукционе в Дубае. «Путешествие человечества» британского художника Саши Джафри продали за $62 млн (более 4,5 млрд рублей по текущему курсу).

Над картиной площадью в два футбольных поля Джафри работал в дубайском отеле Atlantis на протяжении почти семи месяцев. Источником вдохновения стали детские рисунки со всего мира: художник попросил детей нарисовать, как они чувствуют и переживают пандемию коронавируса, пишет The Guardian.

Изначально «Путешествие человечества» планировалось разделить на 70 частей и распродать на шести аукционах в разных странах примерно за $30 млн, однако затем рекордную картину решили выставить на продажу целиком. В результате финальная цена более чем вдвое превысила ожидаемую.

Деньги, вырученные за свою работу, художник пообещал отправить на здравоохранение и образование детей в бедных странах.

«Мы надеемся спасти жизни 200 миллионов детей и дать им шанс изменить мир… Мы хотим, чтобы у каждого ребёнка была возможность получать образование через интернет. Наша цель — сделать интернет доступным для тех, кто живёт в самых бедных странах», — заявил Джафри.

До аукциона полотно больше месяца было выставлено в отеле, где рисовалось. Покупателем стал французский бизнесмен Андре Абдун — руководитель компании, которая специализируется на криптовалюте.

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