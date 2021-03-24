Самую большую в мире картину продали за $62 млн

Над картиной площадью в два футбольных поля Джафри работал в дубайском отеле Atlantis на протяжении почти семи месяцев. Источником вдохновения стали детские рисунки со всего мира: художник попросил детей нарисовать, как они чувствуют и переживают пандемию коронавируса, пишет The Guardian.
Изначально «Путешествие человечества» планировалось разделить на 70 частей и распродать на шести аукционах в разных странах примерно за $30 млн, однако затем рекордную картину решили выставить на продажу целиком. В результате финальная цена более чем вдвое превысила ожидаемую.
Деньги, вырученные за свою работу, художник пообещал отправить на здравоохранение и образование детей в бедных странах.
«Мы надеемся спасти жизни 200 миллионов детей и дать им шанс изменить мир… Мы хотим, чтобы у каждого ребёнка была возможность получать образование через интернет. Наша цель — сделать интернет доступным для тех, кто живёт в самых бедных странах», — заявил Джафри.
До аукциона полотно больше месяца было выставлено в отеле, где рисовалось. Покупателем стал французский бизнесмен Андре Абдун — руководитель компании, которая специализируется на криптовалюте.