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14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В венецианский канал приплыли дельфины (видео)

Они резвились возле одной из главных площадей.

В венецианском канале Джудекка недалеко от площади Святого Марка заметили пару дельфинов. Животные резвились, не опасаясь людей и водного транспорта.

Во время строгих карантинных ограничений в Венеции, которую обычно посещают 20 миллионов туристов в год, стало гораздо меньше моторных лодок, водных такси и круизных судов. Животные без опасений плавают в воде, которая стала не только свободной от судов, но и более чистой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Очищающий» эффект карантина проявился вскоре после начала пандемии. Еще в марте прошлого года в каналах Венеции заметили уток и лебедей, а в апреле — медуз.

Локдаун в Венеции длится уже две недели. Строгие ограничения будут действовать до 6 апреля.

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Анна Лысенко

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