14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В венецианский канал приплыли дельфины (видео)
Они резвились возле одной из главных площадей.
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В венецианском канале Джудекка недалеко от площади Святого Марка заметили пару дельфинов. Животные резвились, не опасаясь людей и водного транспорта.
Во время строгих карантинных ограничений в Венеции, которую обычно посещают 20 миллионов туристов в год, стало гораздо меньше моторных лодок, водных такси и круизных судов. Животные без опасений плавают в воде, которая стала не только свободной от судов, но и более чистой.
«Очищающий» эффект карантина проявился вскоре после начала пандемии. Еще в марте прошлого года в каналах Венеции заметили уток и лебедей, а в апреле — медуз.
Локдаун в Венеции длится уже две недели. Строгие ограничения будут действовать до 6 апреля.
Анна Лысенко