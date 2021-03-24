Белоголовый сип погиб в Московском зоопарке из-за проглоченной перчатки посетителя

«У нас с 1994 года жил белоголовый сип. Поразительно красивый самец с горделивой посадкой головы, широчайшими крыльями, оперением, блистающим на солнце. Это особенно хорошо было заметно в моменты ежедневных “прожарок” — сипы любят раскидывать крылья, купая их в ультрафиолете. Белоголовые сипы могут дожить до 40 лет — как многие люди в Средние века. Так что для нашего героя 27 лет были пиком формы. Однако его восхождение грубо прервали. Вечером 13 марта на веткорпус поступил звонок — киперы сочли, что сип немного вял. Сразу же отнесли на руках на веткорпус, он почти не сопротивлялся. Там за жизнь птицы сутки боролись четыре ветврача. Однако сип умер. Промучился сутки — и умер», — говорится в сообщении.
Причиной стала перчатка в кишечнике. Не рабочая перчатка. Перчатка посетителя.
Как отмечается, чтобы попытаться спасти сипа, понадобились усилия семи человек: четырех ветврачей и трех зоологов. «Чтобы убить — каприза единственного посетителя, который от скуки решил подразнить птицу. Это первый такой случай в нашей задокументированной истории — чтобы белоголовый сип погиб столь чудовищным образом. Больше сказать нечего», — добавили в Московском зоопарке.