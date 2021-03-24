Missing cat reunited with family after 14 years - thanks to microchip https://t.co/29gNyrx1HQ— Sky News (@SkyNews) March 23, 2021
17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сбежавший кот вернулся домой 14 лет спустя
Эти годы он прожил не зря.
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Кот по кличке Джесс, пропавший почти 14 лет назад, чудом вернулся к своим хозяевам в городе Райд на британском острове Уайт.
Питомец семьи Бейтманов пропал в 2007 году, сообщает Sky News. Хозяева переехали в новый дом и примерно месяц выпускали Джесса гулять во двор только под присмотром, чтобы он адаптировался к новому окружению. Однажды, когда Бейтманы решили, что кот уже достаточно освоился, они оставили его во дворе одного, и Джесс исчез.
Примерно через шесть недель кота заметили бывшие соседи Бейтманов возле их старого дома, но поймать беглеца не смогли. Затем след Джесса потерялся окончательно.
Спустя почти 14 лет Бейтманам позвонили ветеринары. Они проверили микрочип у пожилого кота, которого им принесли на осмотр, и обнаружили контакты семьи.
Как оказалось, все эти годы Джесс провел рядом с местным домом престарелых Ryde House. Он приходил туда поесть и вскоре стал местным любимцем и «ангелом-хранителем» пожилых постояльцев, которые нарекли его Тибби.
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«Нам было так грустно с ним расставаться, но мы очень рады, что он воссоединился со своими первыми хозяевами», — прокомментировали в Ryde House.
«Мы хотели бы поблагодарить Джесса за то, что на протяжении многих лет он вызывал улыбки на лицах наших постояльцев и сотрудников», — добавили в доме престарелых.
Анна Лысенко