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17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сбежавший кот вернулся домой 14 лет спустя

Эти годы он прожил не зря.

Кот по кличке Джесс, пропавший почти 14 лет назад, чудом вернулся к своим хозяевам в городе Райд на британском острове Уайт.

Питомец семьи Бейтманов пропал в 2007 году, сообщает Sky News. Хозяева переехали в новый дом и примерно месяц выпускали Джесса гулять во двор только под присмотром, чтобы он адаптировался к новому окружению. Однажды, когда Бейтманы решили, что кот уже достаточно освоился, они оставили его во дворе одного, и Джесс исчез.

Примерно через шесть недель кота заметили бывшие соседи Бейтманов возле их старого дома, но поймать беглеца не смогли. Затем след Джесса потерялся окончательно.

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Спустя почти 14 лет Бейтманам позвонили ветеринары. Они проверили микрочип у пожилого кота, которого им принесли на осмотр, и обнаружили контакты семьи.

Как оказалось, все эти годы Джесс провел рядом с местным домом престарелых Ryde House. Он приходил туда поесть и вскоре стал местным любимцем и «ангелом-хранителем» пожилых постояльцев, которые нарекли его Тибби.

Когда возраст 17-летнего Джесса-Тибби дал о себе знать, работники дома престарелых отнесли кота в клинику на осмотр, откуда он и вернулся к старым владельцам.

«Нам было так грустно с ним расставаться, но мы очень рады, что он воссоединился со своими первыми хозяевами», — прокомментировали в Ryde House.

«Мы хотели бы поблагодарить Джесса за то, что на протяжении многих лет он вызывал улыбки на лицах наших постояльцев и сотрудников», — добавили в доме престарелых.

Анна Лысенко

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