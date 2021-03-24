18:17 (мск), источник: Ведомости
Британские аналитики назвали «Спутник V» самой узнаваемой в мире вакциной
«Спутник V» является наиболее узнаваемой вакциной от коронавируса в мире, сообщила
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«“Спутник V”, первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса, является наиболее узнаваемой вакциной — 7 из 10 опрошенных (74%) осведомлены о российской вакцине», — говорится в сообщении.
По данным YouGov, 54% респондентов считают Россию
Опрос был проведен с 18 февраля по 3 марта в Индии, Бразилии, Мексике, Филиппинах, Вьетнаме, Аргентине, Алжире, ОАЭ и Сербии. В этих странах проживает более 2 млрд человек или более четверти населения Земли.
«Спутник V», разработанный в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Вакцина зарегистрирована в 56 странах мира с общим населением свыше 1,5 млрд человек.