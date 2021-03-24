Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
18:17 (мск), источник: Ведомости

Британские аналитики назвали «Спутник V» самой узнаваемой в мире вакциной

«Спутник V» является наиболее узнаваемой вакциной от коронавируса в мире, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций со ссылкой на результаты опроса британской компании YouGov.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«“Спутник V”, первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса, является наиболее узнаваемой вакциной — 7 из 10 опрошенных (74%) осведомлены о российской вакцине», — говорится в сообщении.

В топ-3 наиболее узнаваемых в мире вакцин также вошли препараты Pfizer/BioNTech (69,2%) и AstraZeneca (59,7%).
Читайте также
Начались испытания «Спутника V» в виде капель для носа

По данным YouGov, 54% респондентов считают Россию государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие, 53,9% назвали США, 48,4% — Великобританию. Готовы вакцинироваться российским препаратом 33,2% респондентов, вакциной Pfizer/BioNTech — 36,6%, SinoVac — 26,5%.

Опрос был проведен с 18 февраля по 3 марта в Индии, Бразилии, Мексике, Филиппинах, Вьетнаме, Аргентине, Алжире, ОАЭ и Сербии. В этих странах проживает более 2 млрд человек или более четверти населения Земли.

«Спутник V», разработанный в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Вакцина зарегистрирована в 56 странах мира с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Avito запретит объявления о продаже электронных книг
Искусственному интеллекту добавят совести
Госдума приняла закон о президентских сроках
Кадыров назвал заявления экс-сотрудника МВД о казнях «сказками»
Зеленский по ошибке подписал указ, в котором сам себя «уволил»
Хабиб высказался о Моргенштерне и призвал «чистить грязь»
Белоголовый сип умер в Московском зоопарке из-за перчатки гостя
СМИ: свидетель по делу Голунова полковник Щиров покинул Россию
Путин расширил набсовет АНО «Россия — страна возможностей»
Здоровье
«Корявая рука коронавируса»: Ургант рассказал о лечении Ощущения, по его словам, «мерзкие».
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Леонардо Ди Каприо публично обратился к Байдену
Авто
Подержанный немецкий кроссовер: какой лучше по мнению владельцев Автомобили, построенные на одной платформе, всегда сравнивают с особым пристрастием. Это и понятно — хочется и сэкономить, и в комфорте не потерять. Сегодня — как раз такой случай: на арене если не близнецы, то, по крайней мере, очень близкие родственники
Кино
Мария Аронова стала ведущей нового шоу на «Первом» В передаче профессиональные доктора и сразятся с «диванными экспертами», интересующимися медициной
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Как Серебряков оправдался за измену России?
Пророчества Мессинга о России сбываются
Почему Киркоров и Пугачёва разошлись на самом деле
Почему жена Мягкова не появилась на прощании
Новости партнеров
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Как ведут себя кошки, когда чувствуют у хозяина рак
Парень показал, как без ничего выбраться из глубокой ямы (видео)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь