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19:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сосуд, найденный в британском огороде, продали на аукционе почти за $3 тысячи

Он хранился в семье несколько десятилетий и использовался для хранения ключей.

Жительница Оксфорда Эбигейл Пайн в марте обратилась к эксперту по антиквариату Дэвиду Харперу с просьбой оценить ее семейную реликвию. В 1950-х годах ее родственники выкопали странный металлический сосуд в огороде на заднем дворе своего паба.

Находку хранили в семье и в качестве семейной реликвии передавали ее по-наследству. Никто точного предназначения предмета не знал и его использовали для хранения ключей. Однако когда сосуд попал к Пайн, она решила узнать о нем побольше и отправила фотографии металлического предмета Харперу.

Оценщик сразу понял, что перед ним — настоящая ценность. Оказалось, что находка из огорода была бронзовым кадилом (сосудом с благовониями для богослужений) из Китая, отлитым в XIX веке.

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По согласию с Пайн, Харпер тут же связался с владельцем аукционного дома Hansons Auctioneers Чарльзом Хансоном и кадило выставили на аукцион, где оно было продано коллекционеру из Китая за 2,8 тысяч долларов, пишет Hansons.

Екатерина Гура

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