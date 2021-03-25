В Москве приготовились снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая

Шествие «Бессмертного полка» планируется провести 9 мая в очном формате, рассказали три близких к администрации президента России источника РБК. «Пока исходим из того, что [шествие] состоится в обычном режиме, но окончательные решения будут приниматься ближе к делу исходя из эпидемиологической обстановки», — пояснил один из собеседников РБК.
«Мы готовимся к шествию очному, очень надеемся, что получится, — сказала РБК сопредседатель центрального штаба движения “Бессмертный полк” Елена Цунаева. — Есть мысли почтить в день шествия память Василия Семеновича Ланового (советский и российский актер был сопредседателем центрального штаба “Бессмертного полка”, скончался 28 января 2021 года), но о деталях пока говорить рано». Также, по словам Цунаевой, прорабатывается вариант онлайн-шествия, при этом один формат не исключает другого.
Парад Победы на Красной площади 9 мая уже запланирован в обычном формате. «Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей и количества зрителей — это будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», — ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В 2020 году из-за эпидемии коронавируса парад перенесли с 9 мая на 24 июня — в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. На трибуне вместе с Владимиром Путиным находились ветераны и главы ряда государств.
Акция «Бессмертный полк» в прошлом году прошла в онлайн-режиме. Планировалось проведение этого мероприятия в очном формате, рассматривались даты 26 июля и начало сентября, но в конечном счете акцию перенесли на 9 мая 2021 года — по инициативе Василия Ланового. Спустя несколько дней Путин на судостроительном заводе «Залив» в Керчи сообщил, что согласен с идеей переноса. Зато в 2021 году шествие «Бессмертного полка» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво», пообещал тогда российский лидер.
Заполняемость на три четверти
К моменту шествия «Бессмертного полка» в Москве могут снять ограничения на проведение массовых мероприятий. Мэрия планирует объявить об этом в двадцатых числах апреля, рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к столичным властям.
«По графику, предположительно 26 апреля должен быть уличный фестиваль “Пасхальный дар”, к нему должны снять ограничения [на массовые мероприятия]», — пояснил РБК источник, близкий к московской мэрии. Фестиваль, как ожидается, «пройдет в обычном формате», то есть, с массовыми гуляниями, уточнил собеседник РБК.
По словам еще одного близкого к мэрии Москвы источника, о точной дате отмены ограничений на массовые мероприятия пока говорить рано: «Ориентируемся на середину апреля», — добавил он. Это никак не связано ни с Пасхой (в 2021 году отмечается 2 мая), ни с «Бессмертным полком», а исключительно с динамикой санитарно-эпидемиологической обстановки, уточнил собеседник РБК.
«Будем смотреть по санитарно-эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день ограничиваемся теми мерами, которые были озвучены ранее», — сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
Ко Дню театра, который отмечается 27 марта, столичные власти могут смягчить ограничения по заполняемости залов театров и кинотеатров с нынешних 50 до 75%, сказал близкий к мэрии источник. О возможности принятия такого решения также сообщали «Известия».
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10 марта в интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы весной продолжат снимать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса: «Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить весной», — сказал он. Однако какие-то меры, включая масочный режим в метро или ограничение на проведение массовых мероприятий, придется сохранить на более длительный срок, добавил мэр.
По его словам, решения об отмене ограничений будут зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.
При этом 18 марта в «Лужниках» прошел массовый концерт, приуроченный к годовщине присоединения Крыма к России, на котором выступил Владимир Путин. Муниципальный депутат столичного района Красносельский Илья Яшин обратился в Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности организаторов мероприятия из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм — в частности, несоблюдения дистанции и масочного режима. Песков позже заявил, что стадион был заполнен только на 50%, а тот факт, что во время трансляции концерта не было видно свободных мест, объяснил тем, что «многие люди стояли».