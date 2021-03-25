08:46 (мск), источник: ТАСС
Минздрав Канады обновил инструкцию для вакцины AstraZeneca предупреждением о тромбах
В ведомстве пояснили, что такое решение приняли после совместного анализа соответствующих данных с европейскими регуляторами.
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ОТТАВА, 25 марта. /ТАСС/. Канадский Минздрав обновил текст инструкции для вакцины
«Сегодня [24 марта] Минздрав Канады обновил этикетки препаратов от коронавируса AstraZeneca и Covishield (также выпускается AstraZeneca), чтобы указать информацию об очень редких случаях образования тромбов <…> после прививки», — отмечается в документе. Такое решение, пояснили в ведомстве, принято после совместного анализа соответствующих данных с европейскими регуляторами.
При этом в Минздраве подчеркнули, что «вакцина AstraZeneca от коронавируса
Ситуация вокруг AstraZeneca
Ранее в качестве меры предосторожности ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Такие решения, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Словения, Таиланд, Португалия, Румыния, Франция и Швеция.
Сама компания AstraZeneca опубликовала документ с заверениями в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании.
Всемирная организация здравоохранения призвала продолжать применение данной вакцины, отметив, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не обнаружено прямой связи между прививкой и образованием тромбов. Той же позиции пока придерживается Европейское агентство лекарственных средств (EMA).