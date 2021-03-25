В России за сутки выявили 9221 новый случай коронавируса

Вчера, 24 марта, оперштаб сообщил о 8861 новом случае.
В Москве за сутки выявили 1787 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1722 пациента, скончались 49 человек. В Москве всего 1 017 309 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+804), Московская (+540), Нижегородская (+331) и Ростовская (+237) области.
За сутки в России полностью выздоровели 10 881 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 109 281.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 124 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 30 млн случаев, Бразилии (свыше 12 млн) и Индии (более 11,7 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.