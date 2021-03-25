Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 мартаДень работника культуры в России, основание Венеции и другие события
Фоторепортажи
10День Святого Патрика
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
12:54 (мск), источник: Индикатор

Дан старт производству третьей российской вакцины от коронавируса

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сегодня дал официальный старт производству «КовиВак», третьей российской вакцины от COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Фальков осмотрел производственные корпуса Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, а затем лично запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001. «КовиВак» — третья запущенная в производство российская вакцина от коронавируса — должна в ближайшие дни стать доступна для населения.

Новость
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

«В Год науки и технологий особенно ценно давать старт производству вакцины “КовиВак”. Не в теории, а на практике демонстрировать потенциал и силу российской науки. Но при этом необходимо помнить, что за созданием вакцины стоит труд сотен работников центра, десятки бессонных ночей, сотни опытов и исследований. И колоссальная ответственность за результат», — подчеркнул Валерий Фальков.

«КовиВак» был разработан группой молодых ученых в подведомственном Минобрнауки России Научном центре имени М. П. Чумакова РАН. Вакцина получила регистрационное удостоверение 20 февраля. «КовиВак» представляет собой суспензию для внутримышечного введения. В вакцине используется цельный инактивированный вирус, который не может нанести человеку урон, но провоцирует наиболее полный иммунный ответ. В год центр имени М. П. Чумакова планирует производить до 10 миллионов доз.

 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
МЧС и СКР отчитались о выводах после пожара в «Зимней вишне»
В России резко вырос спрос на чемоданы
Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения
Forbes назвал самые надежные российские банки
В России выявили больше 9 тысяч новых случаев коронавируса
В Москве задержали члена банды Басаева
Сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Горячие темы на Авто
Двадцатый век продолжается. 386
О русско/французской жизни. 271
Мангалы с крышей. Сплошная или с разрывами? 250
На честность тема . 190
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Леонов заявил о большом количестве пропавших людей
Роскомнадзор завел дела против "Новой газеты" и ее главреда
Популярные темы на «Детях»
Есть собачники? Нужна помощь! 132
Отдых с трехлеткой на югах России 130
коты, бабки и масоны 106
что лучше? 90
Леди
61-летняя Лариса Гузеева в образе подростка взбудоражила сеть Телеведущая выбрала молодежный образ для съемок
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Роскомнадзор завел дела против "Новой газеты" и ее главреда
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь