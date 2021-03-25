12:54 (мск), источник: Индикатор
Дан старт производству третьей российской вакцины от коронавируса
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сегодня дал официальный старт производству «КовиВак», третьей российской вакцины от COVID-19.
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Фальков осмотрел производственные корпуса Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, а затем лично запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001. «КовиВак» — третья запущенная в производство российская вакцина от коронавируса — должна в ближайшие дни стать доступна для населения.
«В Год науки и технологий особенно ценно давать старт производству вакцины “КовиВак”. Не в теории, а на практике демонстрировать потенциал и силу российской науки. Но при этом необходимо помнить, что за созданием вакцины стоит труд сотен работников центра, десятки бессонных ночей, сотни опытов и исследований. И колоссальная ответственность за результат», — подчеркнул Валерий Фальков.
«КовиВак» был разработан группой молодых ученых в подведомственном Минобрнауки России Научном центре имени М. П. Чумакова РАН. Вакцина получила регистрационное удостоверение 20 февраля. «КовиВак» представляет собой суспензию для внутримышечного введения. В вакцине используется цельный инактивированный вирус, который не может нанести человеку урон, но провоцирует наиболее полный иммунный ответ. В год центр имени М. П. Чумакова планирует производить до 10 миллионов доз.