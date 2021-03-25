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13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь искупался в джакузи на глазах у изумленных туристов (видео)

Хищник принял горячую ванну на террасе и затем ушел обратно в лес.

Тодд Требони из штата Джорджия решил провести весенние каникулы со своей супругой в частном коттедже на природе в Теннесси, но он не ожидал, что будет отдыхать там с другим гостем.

Утром, когда Тодд пил кофе на террасе, рядом с ним неожиданно появился любопытный черный медведь. Мужчина быстро вернулся в дом и начал снимать хищника на камеру через стеклянную дверь.

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Медведь побродил по террасе, а затем обнаружил горячую воду в джакузи. Недолго думая, хищник залез по ступенькам в гидромассажную ванну и стал наслаждаться отдыхом.

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По словам Требони, это было невероятное зрелище и совершенно необычный опыт. Он отметил, что медведь нежился в горячей ванне около 10 минут, а потом просто ушел обратно в лес, пишет UPI.

Екатерина Гура

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