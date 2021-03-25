20:34 (мск), источник: Ведомости
Минздрав заявил об одинаковой эффективности российских вакцин от коронавируса
Все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны, заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев на круглом столе.
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«Все три вакцины одинаково эффективны, поэтому нет смысла
Ранее
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.