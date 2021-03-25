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20:34 (мск), источник: Ведомости

Минздрав заявил об одинаковой эффективности российских вакцин от коронавируса

Все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны, заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев на круглом столе.

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Источник: AP 2020

«Все три вакцины одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину, любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело», — сказал Пугачев (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все российские вакцины от коронавируса «абсолютно надежные, абсолютно эффективные и абсолютно безопасные». Так он объяснил причину неразглашения названия вакцины, которой привился Путин.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

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