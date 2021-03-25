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15:35 (мск), источник: Известия

Врач заявила о депрессии и тревоге у 99% перенесших COVID-19

Неврологические нарушения и депрессия отмечаются у 99% людей, перенесших коронавирус. Об этом 25 марта на пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова.

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Источник: РИА "Новости"

«Последствия новой коронавирусной инфекции очень разнообразны. И сегодня уже в публикациях профессионального сообщества можно выделить как минимум четыре группы… Самые первые — это, естественно, кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, нарушениях бронхиального клиренса, болях в грудной клетке, болях в сердце, нарушении ритма», — сказала она.

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По словам Ивановой, на втором месте стоят неврологические проявления COVID-19, которые, как правило, с каждым месяцем накапливаются. Она отметила, что головная боль, нарушения чувствительности, обоняния, вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия наблюдаются почти у 99% пациентов, перенесших коронавирус.

С первых дней у многих пациентов c COVID-19 проявляются мышечно-скелетные нарушения. В четвертую группу последствий от инфекции входят проблемы питания и метаболизма.

Врач-психиатр, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Владимир Менделевич в среду, 24 марта назвал симптомы, которые свидетельствуют о нарушениях работы головного мозга у переболевших коронавирусом. По его словам, насторожить должна неспособность человека справляться с прежней интеллектуальной деятельностью.

В июле 2020 года главный психиатр Москвы, доктор медицинских наук Георгий Костюк назвал психические последствия, с которыми могут столкнуться россияне из-за пандемии COVID-19. Он заявил, что из-за размышлений об инфекции люди стали мнительными, ищут у себя симптомы инфицирования, живут в условиях стресса.

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