15:35 (мск), источник: Известия
Врач заявила о депрессии и тревоге у 99% перенесших COVID-19
Неврологические нарушения и депрессия отмечаются у 99% людей, перенесших коронавирус. Об этом 25 марта на
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«Последствия новой коронавирусной инфекции очень разнообразны. И сегодня уже в публикациях профессионального сообщества можно выделить как минимум четыре группы… Самые первые — это, естественно, кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, нарушениях бронхиального клиренса, болях в грудной клетке, болях в сердце, нарушении ритма», — сказала она.
По словам Ивановой, на втором месте стоят неврологические проявления COVID-19, которые, как правило, с каждым месяцем накапливаются. Она отметила, что головная боль, нарушения чувствительности, обоняния, вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия наблюдаются почти у 99% пациентов, перенесших коронавирус.
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