16:06 (мск), источник: Daily Storm
Путин цитатами из Гете и Толстого объяснил, в чем «сила человечества»
Глава государства также поблагодарил лауреатов президентских премий в области культуры за их труд.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Президент России Владимир Путин в День работника культуры объяснил, что «сила человечества» заключается в готовности начинать все с самого начала.
При этом он привел цитаты из трудов немецкого философа Иоганна Гете и русского писателя Льва Толстого. Заявление главы государства прозвучало на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры.
«В сложное время ваш труд и его результаты стали духовной опорой для миллионов людей, это чрезвычайно важно было в это время. Хотел бы еще раз поблагодарить за это вас и всех ваших коллег!» — сказал Путин.
Он отметил, что деятельность представителей культуры учит юных россиян гордиться своей страной, а также осознавать, какой огромный вклад Россия внесла в общемировое культурное развитие.
Гете
как-тосказал: мир в целом движется вперед, молодежи приходится каждый раз начинать сначала. Это во многом справедливо, но приведу здесь слова нашего русского классика Льва Николаевича Толстого, который адресовал молодым такой наказ: бери готовое и дальше. В этом сила человечества.
Глава государства также отметил, что отношение в России к литераторам, композиторам и артистам особенное, «даже трепетное»: «Этот профессиональный праздник
В 2014 году «Коммерсантъ» составил подборку литературных пристрастий Путина. Газета отмечает, что глава государства признавался в любви к творчеству Эрнеста Хемингуэя, Федора Достоевского, Льва Толстого, говорил, что ценит работы Гете, а также помнит наизусть стихотворение Генриха Гейне «Лорелей».
В 2007 году российский лидер сказал, что из поэтов предпочитает Омара Хайяма.
Генри Достоевский