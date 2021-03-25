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16:06 (мск), источник: Daily Storm

Путин цитатами из Гете и Толстого объяснил, в чем «сила человечества»

Глава государства также поблагодарил лауреатов президентских премий в области культуры за их труд.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин в День работника культуры объяснил, что «сила человечества» заключается в готовности начинать все с самого начала.

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При этом он привел цитаты из трудов немецкого философа Иоганна Гете и русского писателя Льва Толстого. Заявление главы государства прозвучало на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры.

«В сложное время ваш труд и его результаты стали духовной опорой для миллионов людей, это чрезвычайно важно было в это время. Хотел бы еще раз поблагодарить за это вас и всех ваших коллег!» — сказал Путин.

Он отметил, что деятельность представителей культуры учит юных россиян гордиться своей страной, а также осознавать, какой огромный вклад Россия внесла в общемировое культурное развитие.

Гете как-то сказал: мир в целом движется вперед, молодежи приходится каждый раз начинать сначала. Это во многом справедливо, но приведу здесь слова нашего русского классика Льва Николаевича Толстого, который адресовал молодым такой наказ: бери готовое и дальше. В этом сила человечества.
Владимир Путин

Глава государства также отметил, что отношение в России к литераторам, композиторам и артистам особенное, «даже трепетное»: «Этот профессиональный праздник по-своему близок каждому человеку. Культура пронизывает все сферы общественной, государственной да и личной жизни».

В 2014 году «Коммерсантъ» составил подборку литературных пристрастий Путина. Газета отмечает, что глава государства признавался в любви к творчеству Эрнеста Хемингуэя, Федора Достоевского, Льва Толстого, говорил, что ценит работы Гете, а также помнит наизусть стихотворение Генриха Гейне «Лорелей».

В 2011 году Путин в интервью изданию Outdoor Life заявил, что Джек Лондон, Жюль Верн и Хемингуэй стали писателями, которые повлияли на формирование его характера.

В 2007 году российский лидер сказал, что из поэтов предпочитает Омара Хайяма.

Генри Достоевский

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