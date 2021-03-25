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16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
В школе в Вирджинии нашли кошелек, потерянный 70 лет назад
Его уже отправили владелице
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Необычную находку сделали строители во время ремонта одной из школ города Покосон в штате Вирджиния. При разборе стены в спортзале они нашли кошелек одной из бывших учениц. Внутри было несколько монет на сумму 85 центов, марки с
Благодаря фотографиям и информации внутри сотрудники школы смогли выяснить имя владелицы и связались с ее родственниками, проживающими в городе.
Оказалось, что 70 лет назад ученица по имени Эстер Френч действительно потеряла свой кошелек в спортзале. Как рассказала ныне 85-летняя Френч, она положила бумажник на выступ в стене, но он, видимо, упал в дыру, находившуюся за выступом.
Руководство школы связалось с Френч и сообщило ей о неожиданной находке. Кошелек ей уже отправили почтой в Коннектикут, где Эстер живет с 1957 года, сообщает CNN.
Екатерина Гура