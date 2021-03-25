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17:11 (мск), источник: Ведомости

Моргенштерна оштрафовали на 300 тыс. рублей за плагиат

Кировский районный суд Уфы удовлетворил иск шоумена Олега Лихачева к рэперу Моргенштерну (Алишеру Валееву) о защите авторских прав и назначил артисту штраф в 300 тыс. руб., сообщают «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"
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«Суд признает незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева “Владимир Путин молодец” и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора», — сказал судья.

Отмечается, что истец ходатайствовал о проведении заседания по видеосвязи с Гагаринским судом Москвы. Однако это не было реализовано, так что судья вынес решение заочно, удовлетворив иск частично. Так, суд Уфы отказал Лихачеву в требовании обязать Моргенштерна принести публичные извинения.

Кировский районный суд Уфы принял к производству заявление Лихачева к Моргенштерну в январе этого года. Тогда представляющая интересы шоумена адвокатская компания «Бишенов и партнеры» сообщила РБК, что в своих видео на YouTube и в TikTok рэпер без разрешения использовал песню Лихачева «Владимир Путин — молодец».

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