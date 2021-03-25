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18:32 (мск), источник: Газета.Ру

Автор песни о Путине после победы над Моргенштерном хочет взыскать миллион с Крида

Суд Уфы взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни Олега Лихачева. Шоумен рассказал «Газете.Ru», что «продешевил» с Моргенштерном и с Егора Крида будет взыскивать миллион.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, решение суда не станет уроком для Моргенштерна, ему будет абсолютно по барабану. У него миллиарды, для него сумма штрафа — как для меня 30 рублей. И с точки зрения нравственности никаких эмоций, переживаний он не испытает. С Моргенштерном я продешевил. Поэтому следующие иски, например, против Егора Крида, они уже на сумму в миллион рублей. Она мне кажется адекватной», — поделился Олег Лихачев.

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Олег Лихачев подчеркнул, что для него было важно, чтобы восторжествовала справедливость. Теперь шоумен ждет момент, когда получит компенсацию.

«В этой ситуации для меня важны и справедливость, и деньги, и слава. Без лукавства скажу, что вся эта история проходит под таким гимном. Чисто по-человечески мне казалось, что победа будет за мной. Так и получилось. Теперь будем ждать: полной победой справедливости это станет, когда денюжки будут шуршать в моих руках» [пунктуация и орфография автора соблюдены].

Ранее в суд Уфы поступил иск от шоумена Олега Лихачева к Моргенштерну о защите авторских прав. Согласно ему, музыкант незаконно использовал песню «Владимир Путин — молодец» в своей деятельности. Лихачев потребовал взыскать с репэра компенсацию в размере 300 тысяч рублей и запретить использование его композиции без разрешения.

Алина Либерман

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