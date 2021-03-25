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21:07 (мск), источник: Известия

Аналитик оценил возможность исчезновения пластиковых карт через 10 лет

Доля цифровых денег будет увеличиваться, но пластиковые банковские карты точно не исчезнут из обращения в ближайшем обозримом будущем, тем более через 10 лет. Об этом заявил «Известиям» Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ» в четверг, 25 марта.

Источник: Известия

«На мой взгляд, все подобные заявления чрезмерно оптимистичны. Они опираются в основном на то, что люди видят в больших городах, а не в провинции, не в сельской местности», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в платежной системе также может быть «элементарный сбой» и покупку оплатить не получится.

Аналитик рассказал, что, например, в некоторых местах сельской местности даже в 400 км от Москвы «даже пластиковыми картами пользоваться невозможно, только наличными [деньгами]». Поэтому, по его словам, и наличные деньги, и пластиковые карты останутся в обращении «еще очень долго».

Он добавил, что пожилые жители деревень часто вообще не имеют никаких банковских карт. В таких местах торговля осуществляется через автолавки, которые принимают только наличные.

По словам Коренева, наличность никуда не денется, потому что не все территории покрываются интернетом и безналичные платежи во многих местах «просто невозможны».

В то же время он сообщил, что Россия входит в пятерку стран по развитости системы бесконтактных платежей. В основном этому способствует молодежь и жители крупных городов, потому что они являются основными пользователями подобных сервисов.

Говоря о цифровых деньгах, специалист заметил, что они создавались в мире, в том числе и в России, именно для того, чтобы ими пользовались юридические лица, чтобы можно было «контролировать законность оплаты тех или иных подрядов в рамках госзаказов». Уже позже систему начали «масштабировать» на всё население страны, поскольку пришло понимание, что она удобна и для физических лиц.

«Цифровые деньги будут, конечно, завоевывать свою нишу. Но эта ниша, я не думаю, что когда-нибудь станет стопроцентной», — отметил Коренев, добавив, что цифровые деньги «вряд ли смогут вытеснить [пластиковые] карты».

Доллар от TradingView

Ранее в четверг глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер на IX ежегодном форуме финансовых инноваций заявил, что пластиковые банковские карты через 10 лет могут стать никому не нужны. Он подчеркнул, что в некоторых крупных банках уже сейчас до 30% новых клиентов не получает «пластик», а карты у них находятся только в смартфоне.

По словам Бернера, когда ситуация с пандемией коронавируса улучшится и люди начнут путешествовать, они станут больше заказывать пластиковые карты, ведь не во всех странах можно оплачивать покупки телефоном.

Корнеев согласился с этим утверждением. По его словам, когда люди сидели дома, необходимости в большом количестве пластиковых карт не было. «Кому-то захочется поменять банк, кому-то — платежную систему, скажем, с MasterCard на Visa, например. Кто-то просто меняет работу и получает новую пластиковую карту в качестве зарплатной», — заключил он.

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