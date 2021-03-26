Экспорт «Спутника V» до конца года может превысить $1 млрд

Ощутимый рост поставок за рубеж, по оценкам Алексея Репика, начнется ближе к концу весны. Сейчас российские фармкомпании работают над удовлетворением потребности в вакцине внутреннего рынка — пока существенных отгрузок иностранным покупателям практически не было, добавил глава «Р-Фарм».
«В апреле-мае ключевым фокусом все еще будет обеспечение собственного календаря [вакцинации], к концу весны появится возможность более активно поставлять “Спутник” на внешние рынки. К концу лета сумма экспорта преодолеет отметку в $1 млрд», — полагает Алексей Репик.
На данный момент вакцину зарегистрировали в 56 странах. Как говорил ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Россия получила предварительных заказов на поставки более чем 1,2 млрд доз «Спутника V» (прививка предусматривает введение двух «инъекций»). Стоимость одной для международных рынков составляет менее $10, сообщали в фонде.
Российская вакцина, как сообщала ранее британская исследовательская компания YouGov, является одной из наиболее востребованных и узнаваемых в мире. Согласно опросу 9,4 тыс. человек из стран Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Европы, «Спутник V» входит в топ-2 наиболее предпочитаемых вакцин после американской Pfizer/BioNTech. 74% респондентов осведомлены о российском препарате.