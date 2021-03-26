Ученые заявили о сохранении следов SARS-CoV-2 в помещениях до 28 дней

Оказалось, что вирусная РНК сохранялась в помещениях до 28 дней. Четыре недели подряд вирус обнаруживали на умывальнике в одной из ванных комнат. Три недели он сохранялся в канализационном отверстии, две недели — на сидении унитаза. В среднем же следы коронавируса сохранялись на разных поверхностях на протяжении пяти дней.
Наличие или отсутствие следов коронавируса на поверхностях в номерах проверяли с помощью мазков, которые затем подвергались ПЦР-тестированию. Если результаты анализа оказывались положительными, то на следующей день мазок брался повторно. Пробы собирали до того момента, пока следы вируса не исчезали. Всего в ходе исследования была собрана 271 проба. Условия в помещениях были обычными: температура на уровне 26 °C, влажность — около 60%.
Чаще всего РНК возбудителя COVID-19 находили на чашках (в 100% случаев), раковинах (12,82%), туалетных сидениях (7,89%) телефонах (5,56%) и прикроватных столиках (5,56%). Также признаки вируса обнаруживали в канализационном отверстии, на пульте от телевизора, на поручне двери в ванную комнату и ручке комнатной двери.
Интересно, что из восьми мазков, собранных с электрических выключателей, все были отрицательными. Из материалов загрязненной чаще всего оказывалась керамика (12,62% случаев), а реже всего — пластик (3,64%).