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01:02 (мск), источник: Известия

Ученые заявили о сохранении следов SARS-CoV-2 в помещениях до 28 дней

Инфекционисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний Гуанчжоу исследовали, как долго следы коронавируса могут оставаться на повседневных предметах, которыми пользовался носитель SARS-CoV-2. Весной 2020 года специалисты получили возможность наблюдать за гостиничными номерами, в которых на карантине находились 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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Источник: Известия

Оказалось, что вирусная РНК сохранялась в помещениях до 28 дней. Четыре недели подряд вирус обнаруживали на умывальнике в одной из ванных комнат. Три недели он сохранялся в канализационном отверстии, две недели — на сидении унитаза. В среднем же следы коронавируса сохранялись на разных поверхностях на протяжении пяти дней.

Наличие или отсутствие следов коронавируса на поверхностях в номерах проверяли с помощью мазков, которые затем подвергались ПЦР-тестированию. Если результаты анализа оказывались положительными, то на следующей день мазок брался повторно. Пробы собирали до того момента, пока следы вируса не исчезали. Всего в ходе исследования была собрана 271 проба. Условия в помещениях были обычными: температура на уровне 26 °C, влажность — около 60%.

Чаще всего РНК возбудителя COVID-19 находили на чашках (в 100% случаев), раковинах (12,82%), туалетных сидениях (7,89%) телефонах (5,56%) и прикроватных столиках (5,56%). Также признаки вируса обнаруживали в канализационном отверстии, на пульте от телевизора, на поручне двери в ванную комнату и ручке комнатной двери.

Интересно, что из восьми мазков, собранных с электрических выключателей, все были отрицательными. Из материалов загрязненной чаще всего оказывалась керамика (12,62% случаев), а реже всего — пластик (3,64%).

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